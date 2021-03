»Ženske so večkrat kot moški tarča kampanj z javnim ponižanjem in verbalnim ustrahovanjem«

Slovenski center PEN in ženski odbor Mira sta v izjavi opozorila na nasilje nad ženskami

Slovenski center PEN in ženski odbor Mira sta ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, v izjavi za javnost opozorila na nasilje nad ženskami. Na vlado, državni zbor ter državljanke in državljane sta naslovila osem zahtev, med njimi po čim prejšnjemu sprejetju novih zakonskih predlogov glede redefinicije kaznivega dejanja posilstva.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, člani in članice Slovenskega centra PEN in njegovega ženskega odbora Mira v pandemičnem letu opažajo vrsto pojavov, ki fizično napadajo, omejujejo pravice, zasmehujejo in cenzurirajo delovanje žensk in književnic.

Začne se pri naraščajočem nasilju v družini, kjer so večinoma žrtve ženske in otroci. V zadnjem času se pojavljajo tudi glasne zahteve po spremembi ustavne pravice žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Predvsem ženske, ki izražajo svoje mnenje javno, so pogosto ustrahovane, naj bo z neposrednim vdorom v njihova bivališča, s sumljivimi poštnimi pošiljkami ali poškodovanjem njihove lastnine.

Hkrati ugotavljajo, da so ženske, naj bodo političarke, književnice, novinarke, strokovnjakinje ali sicer javne osebnosti, večkrat kot moški tarča kampanj z blatenjem in zasmehovanjem, javnim ponižanjem in verbalnim ustrahovanjem, celo sodnih postopkov, ki načrtno finančno izčrpavajo tožene z namenom ustrahovanja in utišanja.

Prepoved zbiranja in združevanja v okviru ukrepov za zajezitev epidemije po njihovih besedah ožijo možnosti, da bi se ženske in moški, ki razumejo prihodnost skupno in vključujočo, temu javno postavili po robu. Zaradi pritiskov na STA, javne medije in vladne predstavnike ministrstev, da slednji ne smejo neposredno in samostojno komunicirati z mediji, javno in medijsko življenje omejujeta cenzura in samocenzura, s čimer je ogrožena temeljna pravica demokracije - svoboda govora, so zapisali.

"Ženske so, naj bodo političarke, književnice, novinarke, strokovnjakinje ali sicer javne osebnosti, večkrat kot moški tarča kampanj z blatenjem in zasmehovanjem, javnim ponižanjem in verbalnim ustrahovanjem, celo sodnih postopkov, ki načrtno finančno izčrpavajo tožene z namenom ustrahovanja in utišanja."

Zato na vlado, državni zbor ter državljanke in državljane naslavljajo osem zahtev za 8. marec. Pozivajo jih k čimprejšnjemu sprejetju novih zakonskih predlogov glede redefinicije kaznivega dejanja posilstva ter k ščitenju pravic in dolžnosti državljank in državljanov, ki izhajajo iz Ustave RS, vključno s 55. členom, ter zavrnitvi modela družbe, ki ženski ne omogoča svobodnega odločanja o rojstvu otrok.

Pozivajo jih k zakonski omejitvi sovražnega govora na spletnih medijih in družabnih omrežjih, posebej kadar je usmerjen proti političnim nasprotnikom, drugačnim, migrantom, istospolnim ali ženskam, in da javno obsodijo vsak sovražni govor, ne glede na njegov izvor, še posebej kadar je njegov cilj utišanje drugačnih mnenj ali kritika oblasti ter da sprejmejo strategijo, kako zajeziti in omejiti lažnivo poročanje, namerne neresnice in ponarejanje dejstev.

Pozivajo jih tudi, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo državljanke in književnice proti napadom na njihovo osebo, dom in najbližje, da zavrnejo kampanje blatenja in zasmehovanja žensk in drugačnih v vseh javnih medijih in nastopih, da omogočijo javnim medijem nemoteno delovanje in jih ne omejujejo v zasledovanju političnega vpliva in premoči ter da ob letošnjem dnevu žena dajo Slovenkam in Slovencem jasno sporočilo, da je Slovenija država enakopravnosti vseh, ki tukaj prebivajo, ne glede na spol, narodnost ali druge razlike.

"V času, ko živimo v strahu pred zahrbtno boleznijo in smo priča umiranju starostnikov zaradi covida-19 in z njim, je še bolj pomembno, da se oprimemo civilizacijskih norm, ki smo jih uzakonili v treh desetletjih od osamosvojitve Slovenije," so še zapisali.

Slovenski PEN danes ob 17.00 vabi tudi na spletno branje književnic in književnikov, ki bo potekalo preko Zooma. Pesmi in odlomke bodo brali: Gabriela Babnik, Dragica Čarna, Maja Gal Štromar, Marko Golja , Bogomila Kravos, Meta Kušar, Mirana Likar, Marija Mercina, Boris A. Novak, Veronika Simoniti, Ivan Vogrič in Tanja Tuma. Branje bo povezovala pesnica Meta Kušar.