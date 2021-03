Rasizem britanske kraljeve družine

Meghan Markle je razkrila, da je kraljevo družino zelo skrbelo, kako temne barve bo koža njenega sina, zaradi česar mu niso dali naziva princ

Princ Harry in Meghan Markle leta 2017

Vojvodinja sussekška in princ Harry sta v intervjuju z Oprah Winfrey, ki je bil včeraj predvajan na ameriški televiziji CBS, razkrila marsikatero podrobnost o britanski kraljevi družini, ki doslej ni bila znana. Razkrila sta, da tokrat pričakujeta hčerko, ter da je vojvodinja sussekška zaradi rasizma kraljeve družine razmišljala celo o samomoru.

Vojvodinja je oznanila, da je kraljevo družino zelo skrbelo, kako temne barve bo Archiejeva koža, ko se še ni rodil, zaradi česar mu niso dali naziva princ. Tiste, ki so delali težave vojvodinji pred Archiejevim rojstvom, naj bi zdaj skrbelo, kako temna bo hči.

Markle je dejala da je bila celotna kraljeva družina pred poroko leta 2018 s sinom princese Diane izjemno prijazna, sama pa je naivno verjela, da je to res. Kasneje, ko so se začeli prepiri okrog naslova princa za sina in zagotovitev varnosti, pa je bila tako potrta, da je razmišljala o samomoru.

Zaradi tega je zaprosila za pomoč v neke vrste kadrovski službi kraljeve družine, vendar je ni bilo. "Niso hoteli, da bo princ ali princesa, ko še niso vedeli za spol, kar ne bi bilo v skladu s protokolom in ne bi dobil varovanja. V mesecih, ko sem bila noseča, smo imeli pogovore o tem, da ne bo dobil varovanja in naslova, in pogovore o tem, kako temna bo koža otroka," je dejala vojvodinja, vendar ni hotela povedati, kdo natančno v kraljevi družini je izražal take skrbi. Povedala pa je, da so jo utišali, da ne bi govorila o tem.

Kritiki kraljevskega para trdijo, da bi rada le slavo in lesk položaja brez dolžnosti in vsega, kar sodi zraven. Njuni podporniki pa so prepričani, da odnos do rasno mešane vojvodinje kaže, kako shirana in rasistična je britanska monarhija.

"Šele po poroki so se začele stvari slabšati in sem ugotovila ne le to, da me ne bodo ščitili, ampak so pripravljeni lagati, da ščitijo druge člane družine. Eno je družina in drugo so ljudje, ki vodijo ustanovo," je dejala vojvodinja in zagotovila, da je bila kraljica vedno čudovita do nje.

Intervju, ki je bil prikazan le v ZDA, je prva podrobna izpoved princa Harryja in vojvodinje, ki sta odstopila od svojih kraljevskih dolžnosti in se preselila v ZDA, kjer živita od denarja pokojne princese Diane. Harryjev oče, princ in prestolonaslednik Charles, naj bi sinu nehal odgovarjati na telefon.

Do preloma z britanskimi mediji oziroma tabloidi, ki jim kraljeva družina prireja posebne sprejeme, je prišlo ob zgodbi, da je vojvodinja sussekška spravila v jok vojvodinjo cambriško Kate. Marklova je zatrdila, da je bilo obratno. Kate naj bi bila pred poroko med Harryjem in Meghan razburjena zaradi oblek deklic za rože, razjokala pa se je Meghan.

Z intervjujem je zaslužila televizija CBS skupaj z Oprah Winfrey, Meghan Markle pa je zatrdila, da ni dobila niti dolarja. S Harryjem sta le želela povedati svojo zgodbo. Vojvodinja je med drugim razložila, kako naivna je bila in kako ni vedela nič o kraljevi družini.

Harry in Meghan sta se začela umikati od kraljevskih dolžnosti marca 2020. Reakcija ustanove na njun intervju bo po napovedih analitikov tipična. V tabloidih so že posredovali informacije, da bo kadrovska služba kraljeve družine začela preiskovati obtožbe o domnevnem grdem odnosu vojvodinje do osebja.

Harry in Meghan sta še vedno princ in vojvodinja, česar jima ne morejo odvzeti. Odvzeli so jima denar, ker ne opravljata več kraljevskih dolžnosti, Harryju so pobrali tudi vse častne vojaške nazive. Živita od denarja iz sklada, ki ga je za oba sinova, Williama in Harryja, oblikovala princesa Diana.

