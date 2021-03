»Podarjeni šopki ob 8. marcu so brez smisla«

"Če kot družba in posamezniki nimamo resnega namena moralne ter predvsem sistemske preobrazbe, so podarjeni šopki in čestitke ob 8. marcu brez smisla," poudarja predsednik DZ Igor Zorčič

Današnji mednarodni dan žensk spominja na neizmeren pogum, vztrajnost in predanost ideji enakopravnosti žensk, je v čestitki zapisal predsednik Državnega zbora (DZ) Igor Zorčič. A ta cilj po njegovih besedah še zdaleč ni dosežen. Zato bo mednarodni dan žensk ohranjal aktualnost, "dokler ne bo samoumevno, da so ženske pravice človekove pravice v družbi enakopravnih".

Kot je Zorčič še zapisal v čestitki, večina kazalnikov sicer priča o znatnem izboljšanju družbenega položaja žensk, naj nad njimi še vedno visijo številne ovire in stekleni stropovi. "Podarjeni šopki in izrečene čestitke ob današnjem prazniku so brez smisla, če kot družba in posamezniki nimamo resnega namena moralne ter predvsem sistemske preobrazbe," je poudaril in pozval, da "skupaj naredimo vse za vzpostavitev takšnih podpornih sistemov, ki bodo ženskam omogočili polno in enakovredno udejstvovanje na vseh ravneh družbenega življenja".

Predsednik DZ si želi, da v 21. stoletju ne bi bilo več treba govoriti o tako imenovanih ženskih poklicih in ženskih kvotah ter da ženske ne bi bile slabše zaposljive ali prisiljene v prekarne oblike zaposlitve zgolj zato, ker so ženske. Želi si tudi, da ženske za enako delo ne bi zaslužile manj ter da bi ideji enakopravnosti spolov sledila še stvarnost in bi ženske dosegle dejansko družbeno moč. "To pa uveljavljale v dobro celotne družbe, v kateri danes pogrešamo več medsebojnega razumevanja, empatije in odgovorne zrelosti," je dodal.

Tokratni mednarodni dan žensk se sicer osredotoča na nujnost, da tudi ženske zasedajo vodstvena mesta. To se je po ugotovitvah agencije za vprašanja žensk pri Združenih narodih zelo očitno pokazalo med pandemijo covida-19. V Sloveniji pa so v ospredju pozivi k enakim možnostim za oba spola in k preprečevanju nasilja nad ženskami.