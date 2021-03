Zaradi ukrepov večje tveganje za otroške poroke

Posledice ukrepov za zajezitev epidemije bi lahko do konca desetletja vodile v deset milijonov dodatnih otroških porok, je pokazala študija Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef)

Posledice pandemije covida-19 bi lahko do konca desetletja vodile v deset milijonov dodatnih otroških porok, je pokazala danes objavljena študija Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef). Pozvali so k takojšnjemu ukrepanju, da bi to preprečili.

Unicef opozarja, da pri najbolj ranljivih deklicah zaradi zapiranja šol, poslabšanja gospodarskih razmer, motenega dostopa do storitev ter smrti staršev, ki so posledica pandemije, obstaja še večje tveganje za otroško poroko.

Že pred izbruhom covida-19 je pri 100 milijonih deklicah obstajalo tveganje za otroško poroko v prihodnjih desetih letih, čeprav so se razmere v več državah na tem področju v zadnjih letih bistveno izboljšale. V zadnjih desetih letih se je število mladih žensk, ki so se poročile kot mladoletne, na globalni ravni zmanjšalo za 15 odstotkov. To pomeni, da je bilo preprečenih približno 25 milijonov porok. Ta napredek je zdaj ogrožen, je v sporočilu za javnost zapisal Unicef.

"Covid-19 je že tako težak položaj za milijone deklet še poslabšal. Zaprte šole, izolacija od prijateljev in podpornih mrež ter povečanje revščine so prilili olja na ogenj, pri gašenju katerega je imel svet že tako in tako težave," je povedala izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Dekleta, ki se poročijo v otroštvu, utrpijo takojšnje in vseživljenjske posledice. Obstaja večja verjetnost, da bodo žrtev družinskega nasilja, manj verjetno pa je, da bodo ostale v šoli. Otroške poroke povečujejo tudi tveganje za zgodnjo in nenačrtovano nosečnost, s čimer se povečuje tveganje za zaplete pri nosečnosti in smrt.

"Mednarodni dan žensk je ključen trenutek, da se spomnimo, kaj vse bodo izgubile te deklice, če ne bomo takoj ukrepali - svojo izobrazbo, zdravje in prihodnost," je poudarila.

"S ponovnim odprtjem šol, učinkovitimi zakoni in politikami, dostopom do zdravstva in socialnih služb (...) ter zagotavljanjem celovite socialne zaščite za družine lahko bistveno zmanjšamo tveganje za to, da bi z otroško poroko dekletom ukradli otroštvo," je izpostavila izvršna direktorica sklada ZN.

Po svetu po nekaterih ocenah živi 650 milijonov žensk in deklet, ki so se poročile v otroštvu, od tega približno polovica v Bangladešu, Braziliji, Etiopiji, Indiji in Nigeriji. Da bi izničili posledice pandemije in do leta 2030 izkoreninili otroške poroke, kar je tudi eden od ciljev trajnostnega razvoja, je treba napredek močno okrepiti, so še poudarili v Unicefu.