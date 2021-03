Afera z maskami odnesla poslanca

Nemški Bundestag je že februarja odvzel imuniteto poslancu krščansko-socialne unije (CSU) Georgu Nüssleinu, ki naj bi od proizvajalca mask preko posrednika nezakonito prejel 650.000 evrov

Georg Nüsslein

© Jenny Paul / Wikimedia Commons

V Nemčiji se je po poslancu bavarske CSU Georgu Nüssleinu v ločeno afero z dobavo zaščitnih mask ujel še poslanec CDU Nikolas Löbel. Oba zapuščata skupno poslansko skupino in se septembra ne nameravata znova potegovati za poslanski sedež. A z vse več strani se vrstijo tudi pozivi k njunemu odstopu.

Nemški Bundestag je že februarja odvzel imuniteto poslancu krščansko-socialne unije (CSU) Georgu Nüssleinu, ki naj bi od proizvajalca mask preko posrednika nezakonito prejel 650.000 evrov. V zameno naj bi uspešno lobiral tako pri nemški zvezni kot tudi pri bavarski deželni vladi. Proti njemu poteka preiskava zaradi suma dajanja in prejemanja podkupnin od uradnih oseb.

Vidni 51-letni poslanec sicer vse očitke zanika, a je v petek prek svojega odvetnika vendarle sporočil, da zapušča položaj namestnika vodje skupne poslanske skupine CDU in CSU v Bundestagu, na jesenskih volitvah pa ne bo vnovič kandidiral. V nedeljo je naznanil še, da zapušča poslansko skupino, poroča nemški časnik Spiegel.

Za enake korake se je odločil tudi 34-letni Nikolas Löbel iz vrst krščansko-demokratske unije (CDU), potem ko je prišlo na dan, da je njegovo podjetje s posli z dobavo zaščitnih mask zaslužilo več sto tisoč evrov.

Kot je potrdil v petek, je njegovo podjetje zaslužilo približno 250.000 evrov s posredovanjem pri sklepanju pogodb med dobaviteljem iz njegove rodne zvezne dežele Baden-Württemberg in dvema zasebnima podjetjema v Heidelbergu in Mannheimu.

Sprva je odstopil zgolj s položaja v parlamentarnem odboru za zunanjo politiko, a je pod pritiskom v nedeljo napovedal še takojšen odhod iz poslanske skupine in dodal, da se po izteku mandata avgusta ne bo več potegoval za poslanski sedež. V pismu, ki ga povzema Spiegel, je zapisal, da prevzema odgovornost za svoja dejanja in bo sprejel ustrezne politične posledice.

A za številne to ni dovolj in tik pred deželnimi volitvami v Porenju-Pfalškem in Baden-Württemberg, ki bodo 14. marca, od poslancev pričakujejo odstop.

"Kdorkoli, ki kot predstavnik ljudi v tej krizi poskuša kovati dobiček, mora nemudoma zapustiti parlament," je minuli konec tedna v pogovoru za časnik Südkurier dejal novi vodja CDU Armin Laschet.

Danes je tudi bavarski ministrski predsednik iz vrst CSU Markus Söder priporočil tako Löblu kot Nüssleinu, naj odstopita. V nastopu v jutranji oddaji na televiziji ZDF je še napovedal, da bo vodstvo stranke popoldne razpravljalo o morebitnih "strankarskih posledicah", še povzema Spiegel.