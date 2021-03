Počivalškova trditev ne drži – bonitetne ocene Slovenije niso rekordne

Zmoto gospodarskega ministra Zdravka Počivalška pri trditvi, da ima država najvišje bonitetne ocene od osamosvojitve, so na ministrstvu za gospodarstvo priznali

Zdravko Počivalšek v oddaji Politično na TV Slovenija

© RTVSLO

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija dejal, da ima Slovenija najboljše bonitetne ocene, odkar se je osamosvojila. Počivalšek je odgovarjal na vprašanje novinarke o tem, kako komentira očitek, da je vladi kriza spolzela iz rok.

Tri mednarodno najbolj priznane bonitetne agencije – Moody’s, Standard and Poor’s in Fitch – Slovenijo ocenjujejo od leta 1996. Z bonitetnimi ocenami ocenjujejo plačilno sposobnost držav, kar vpliva na to, kako ugodno se države lahko zadolžujejo na finančnih trgih.

Po podatkih treh bonitetnih agencij je Slovenija najboljše ocene, odkar je samostojna, imela med letoma 2006 in 2012. Bolje kot danes pa so državo agencije ocenile v različnih obdobjih med novembrom 2000 in avgustom 2012.

Na ministrstvu za gospodarstvo so napako ministra Počivalška tudi priznali.

