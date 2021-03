»Kombinacija spletne in fizične trgovine je temelj nove realnosti«

Razvoj spletne prodaje v Sloveniji

© Geralt / Pixabay

Mnogi prebivalci so v prvem valu epidemije covida-19 lani spomladi prvič preizkusili možnost spletnega nakupovanja živil in drugih osnovnih potrebščin, trgovci pa opažajo, da tudi v drugem valu trend spletnega nakupovanja vztraja. V TZS ob tem izpostavljajo pomen povezanosti klasične oz. fizične trgovine s spletnim nakupovanjem.

"Usmeritev v digitalizacijo ter kombinacija spletne in fizične trgovine je temelj nove realnosti," so za STA ocenili v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). V prvem valu epidemije covida-19 se je okrepil trend rasti e-trgovine, ki smo mu sicer priča že zadnjih nekaj let. Epidemija pa je razvoj in transformacijo na tem področju še pospešila.

Zaradi epidemije namreč opažajo mnogo hitrejše uveljavljanje nakupovanja prek integracije več prodajno-nakupovalnih poti ter povečevanje obsega ponudbe na spletu. Poseben pomen ima denimo kombinacija obiska in ogledovanja v fizični trgovini ter kasnejšega spletnega nakupa.

Tudi v drugem valu epidemije nakupovanje preko spleta ostaja pomemben prodajni kanal. "Trgovci z živili in osnovnimi življenjskimi potrebščinami ugotavljajo, da so potrošniki prepoznali prednosti spletnega nakupa, ki se kaže v hitrosti in priročnosti. Pomemben del potrošnikov, ki je preko spleta nakupoval v prvem valu, se tega kanala poslužuje tudi v drugem valu oziroma se je pri nekaterih trgovcih z živili delež spletnih potrošnikov v drugem valu celo povečal," so navedli na TZS.

Spletno nakupovanje vse pogosteje izkorišča tudi starejša populacija, ki je tradicionalno takemu nakupovanju manj naklonjena.

Trgovci predvidevajo, da se bodo spremenjene nakupne navade, ki jih je narekovala kriza covida-19, v precejšnji meri ohranile. "Ne glede na porast spletnega nakupovanja pa še vedno drži, da je pomembno, da trgovec zagotavlja povezanost klasične (fizične) trgovine in spletnega nakupovanja," so sklenili.

Navedbe zbornice so potrdili tudi nekateri večji trgovci v Sloveniji. V Tušu navajajo, da je po prvem valu epidemije lani spomladi vsaj 40 odstotkov t. i. korona kupcev trajno spremenilo svoje nakupovalne navade, po drugem valu pa pričakujejo, da bo ta odstotek še višji. V naslednjih petih letih pričakujejo, da bo njihov spletni supermarket hitrinakup.com postal najboljša rešitev za vse tiste, ki jim je ta način nakupovanja praktičen in želijo prihraniti svoj čas.

Kupci povečini kupujejo dvakrat ali štirikrat mesečno, tako kot v prvem valu pa tudi v drugem ostajajo najpogosteje naročeni izdelki meso, kvas, banane in druga osnovna živila, kot so testenine, moka, smetana in pasiran paradižnik ter konzervirane jedi in pripravljene omake. Kupci prav tako povprašujejo po izdelkih z daljšim rokom trajanja in higienskih izdelkih.

Že danes ob spletnem nakupovanju na podlagi umetne inteligence prilagodijo nakupovalno izkušnjo tako, da kupcu predlagajo blagovne skupine, izdelke ter blagovne znamke, ki so zanj zanimive. Pri tem jim pomagajo pretekli nakupi in povezava s Tuš klub kartico zvestobe. Velik pomen v Tušu dajejo tudi procesu izbora živil za pripravo spletne košarice ter takojšnjemu telefonskemu obveščanju kupcev o alternativnih izdelkih. Delajo na izboljšavah uporabniškega vmesnika, iskalnika in kategorij, algoritme pa bodo razvijali tudi v prihodnje.

V Sparu Slovenija pravijo, da je njihova storitev Spar Online dnevno popolnoma zasedena. "Povpraševanje med prvim in drugim valom epidemije je ostalo na primerljivi ravni," opažajo.

"Ocenjujemo, da je epidemija botrovala k hitremu razvoju spletne prodaje; ta se je namreč v nekaj mesecih razvila v tolikšni meri kot bi se sicer v parih letih. V spletni trgovini danes nakupujejo tudi tisti kupci, ki so prej nakupovali le v fizičnih trgovinah, pričakujemo pa, da bo tudi po koncu epidemije spletna prodaja ostala na podobni ravni oz. se še naprej razvijala," so sklenili.