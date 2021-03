Kacin: »Tisti, ki se ne bodo želeli cepiti, se bodo morali vsak teden testirati«

Koordinator za množično cepljenje pravi, da je cilj, da do konca junija v Sloveniji cepimo polovico prebivalstva

Jelko Kacin

V marcu bo Slovenija predvidoma prejela 282.819 odmerkov cepiva proti covidu-19, je napovedal koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin. Predvidene so dobave 99.450 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, 30.000 odmerkov cepiva Moderne in po izračunih še 153.369 odmerkov cepiva AstraZenece.

V tem tednu bo skupaj na voljo 54.300 odmerkov cepiva, ki bodo v veliki meri namenjena cepljenju kroničnih bolnikov, starejših od 18 let, ostalo pa bo namenjeno cepljenju ne le vzgojiteljev in učiteljev, ampak vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

V tem tednu je za drugi odmerek rezerviranih 20.100 odmerkov Pfizerjevega cepiva in 2600 odmerkov cepiva Moderne. Za prvi odmerek pa je namenjenih 1400 odmerkov cepiva Pfizerja ter 30.200 odmerkov cepiva AstraZenece, je naštel Kacin.

Ob tem je podpisana tudi dodatna pogodba za dobavo Pfizerjevega cepiva, v drugem kvartalu bomo po Kacinovi napovedi dobili 342.000 odmerkov. Zgornja številka dobav cepiva Moderne v aprilu je 37.000, koliko cepiva AstraZenece bo dobila Slovenija, pa še ni mogoče napovedati. V drugem kvartalu bodo skušali povečati dobavo vektorskega cepiva Janssen Pharmaceutica, o začasni uporabi katerega bo v tem tednu odločila Ema.

Točno koliko tega cepiva si lahko obeta Slovenija, Kacin ni razkril. "Proizvajalec mora naročnikom naslednji mesec dostaviti 0,47 odstotka skupne količine cepiv, ki je predvidena za april. Naši izračuni govorijo, da bi morali aprila, maja in junija dobiti 230.000 odmerkov cepiva," je dejal.

Meni, da realnih možnosti, da bi v nekem doglednem času v Sloveniji proizvajali cepiva, ni. To pa po njegovih besedah ne pomeni, da vlada ne išče možnosti, da bi se število cepiv, ki so registrirana v EU, v prihodnjih tednih in mesecih povečalo.

Vlada si sicer želi, da bi do konca junija cepili več kot 60 odstotkov prebivalstva, je izpostavil Kacin.

Zaposlene v vzgoji in izobraževanju je ob tem pozval, naj se odločijo za cepljenje. Ob tem je ugotavljal, da je interes med vzgojitelji in vzgojiteljicami pol manjši kot med učitelji in profesorji. Kot je še poudaril, je cepivo AstraZenece namenjeno cepljenju vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ne samo vzgojiteljem in učiteljem.

Na vprašanje, zakaj so ponekod že cepljeni 50-letniki, drugod pa 80-letniki še čakajo na prvi odmerek, je Kacin napovedal, da bodo velika odstopanja na cepilnih mestih preverjali zdravstveni inšpektorji. Po njegovi oceni do tega prihaja tudi zato, ker so ponekod bolje organizirani in zato hitreje pridejo do odmerkov cepiv. "Vlada jasno sporoča, da je treba zdravstveni inšpektorat poslati na cepilna mesta in ugotoviti, kaj se dogaja," je poudaril. Po njegovih besedah je izvajalce cepljenja prav tako treba pozvati, da o opravljenem cepljenju poročajo v čim bolj realnem času.

Komentiral je tudi okvirni sporazum o distribuciji cepiva proti covidu-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in farmacevtsko družbo Salus, ki je tudi predstavnik podjetja Pfizer v Sloveniji in ima zagotovljene vse skladiščne pogoje za shranjevanje cepiva pri nizkih temperaturah. Salus tako sprejema pošiljke cepiva, jih skladišči, pripravlja in izdaja ter prevaža cepiva, prav tako pa zbira stekleničke in igle po cepljenju. Vrednost letne pogodbe je 879.955 evrov z DDV.

"Cepljenje učiteljev je predpogoj za nadaljevanje pouka v šolah," pa je Kacin dejal v pogovoru za Val 202.

"Tisti, ki se ne bodo želeli cepiti, se bodo morali vsak teden testirati. Odziv je različen, na mariborskem koncu je pri 70 odstotkih, to, kar sam preverjam, je med 50 in 60 odstotkov, ampak je treba upoštevati, da je nekaj še vedno prebolelih, nekaj zaposlenih je na porodniškem dopustu. Ko seštejete, je vtis bolj ali manj povsod enak - med 60 in 70 odstotki v tej fazi, kar je zelo spodbudno," je poudaril.

"Zasledujemo cilj, da do konca junija cepimo polovico prebivalstva," je za Val 202 še povedal Kacin. "V marcu računamo na 230 do 250 tisoč odmerkov, v aprilu pa vsaj sto tisoč več."