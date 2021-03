Evropski parlament danes o svobodi medijev v Sloveniji

Vera Jourova

© Wikimedia Commons

Evropski parlament bo danes popoldne na plenarnem zasedanju razpravljal o svobodi medijev v Sloveniji. Načrtovano razpravo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem so namreč na pobudo evropskih socialdemokratov konec minulega tedna razširili tudi na Slovenijo. Resolucije ni predvidene.

Razprava se bo predvidoma začela ob 15. uri z izjavama portugalske državne sekretarke za evropske zadeve Ane Paule Zacarias v imenu Sveta EU ter podpredsednice Evropske komisije za vrednote in preglednost Vere Jourove. Sledijo nastopi evropskih poslancev, na koncu pa sklepni izjavi Sveta EU in Evropske komisije. Pričakuje se, da bo razprava trajala okoli dve uri.

Uvod v današnjo razpravo je bilo petkovo soočenje mnenj o položaju medijev v Sloveniji, ki ga je pripravila parlamentarna skupina za spremljanje spoštovanja demokracije pod vodstvom evropske poslanke iz liberalnih vrst, Nizozemke Sophie in 't Veld. Člani skupine so izražali zaskrbljenost nad razmerami in pričakovanja glede ukrepanja komisije.

V največji politični skupini v Evropskem parlamentu, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), ki je politična družina slovenskega premierja Janeza Janše, so minuli teden izpostavili, da so razpravi o Sloveniji nasprotovali. Ob tem so podprli Janševo pobudo o skupini za ugotavljanje dejstev, ki bi obiskala Slovenijo in se prepričala o razmerah.

Dan pred razpravo je tudi 19 mednarodnih nevladnih organizacij ter združenj s področja medijev in človekovih pravic, med njimi Društvo novinarjev Slovenije, EU pozvalo k odločnemu ukrepanju za zaščito neodvisnega novinarstva v teh treh državah. Opozorili so, da je EU predolgo stala ob strani ob spodkopavanju medijske svobode na Madžarskem in Poljskem, kar je omogočilo, da se je ta model podrejanja medijev razširil v druge članice.