Rusija upočasnila delovanje Twitterja

Cenzura ali zaščita?

Aleksej Navalni

© Dmitry Aleshkovskiy / Wikimedia Commons

Zaradi kršenja zakonodaje Rusija upočasnjuje delovanje družbenega omrežja Twitter, ker da ta ne briše nezakonitih vsebin, je danes sporočil ruski telekomunikacijski regulator Roskomnadzor.

"Da bi zaščitili ruske državljane in prisilili internetno storitev k spoštovanju ruske zakonodaje, je regulator z 10. marcem sprejel centralizirane ukrepe v zvezi s Twitterjem, in sicer najprej upočasnitev hitrosti delovanja storitve," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil Roskomandzor.

Upočasnitev delovanja Twitterja bo izvedena na vseh mobilnih in polovici fiksnih naprav uporabnikov, je sporočila agencija, ki nadzoruje telekomunikacije v Rusiji.

Kot je opozorila, je od leta 2017 Twitterju poslala "več kot 28.000 začetnih in ponavljajočih se zahtev" za izbris povezav do otroške pornografije, informacij o uživanju mamil in pozivov mladoletnikom k samomoru.

V zadnjih letih ruske oblasti zaostrujejo nadzor nad internetom v imenu boja proti ekstremizmu, terorizmu in zaščiti mladoletnikov. Leta 2019 je bil sprejet zakon o razvoju "suverenega interneta", katerega cilj je izolirati Rusijo od svetovnega spleta, aktivisti pa opozarjajo, da bo to omogočilo vladni nadzor nad kibernetskim prostorom in zadušilo svobodo govora.

Roskomnadzor je opozoril, da se bo Twitter, če bo ignoriral rusko zakonodajo, soočil z dodatnimi omejitvami, vključno s popolno prepovedjo.

V Rusiji se sicer po januarski aretaciji opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega tudi na Twitterju vrstijo pozivi k protestom v njegovo podporo, ki jih ruske oblasti skušajo zatreti. Moskva je tako v zadnjih mesecih na tehnološke velikane, kot sta Facebook in Twitter, izvajala pritisk, ker niso brisali objav s pozivi k sodelovanju na protivladnih protestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je že prepovedala številne spletne strani, ki niso želele sodelovati z oblastmi, na primer video platformo Dailymotion in platformo za profesionalno mreženje LinkedIn.