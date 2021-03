»Namesto da bi krepili glas mladih, jim izdajamo plačilne naloge«

"Če mladi ne smejo povedati svojega mnenja na dostojen način, če jih tudi vodilni v državi ne slišijo in zatirajo njihov glas, je to slabo za vse nas," je opozorila predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije

Darja Groznik

© Zveza prijateljev mladine Slovenije / zpms.si

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) ostro obsojajo dogodke v povezavi s protestom mariborskih dijakov. Državo in vse pristojne pozivajo k ustavitvi trenutnih postopkov zoper dijake, saj so osnovani na posegu v otrokove pravice, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili si Zveza prijateljev mladine močno prizadeva za vzpostavitev enakopravne vloge otrok in mladostnikov v družbi ter spodbuja k aktivnemu državljanstvu. Zavedajo se, koliko truda je potrebnega za vzpostavitev okolja, v katerem mladi želijo spregovoriti in biti slišani, zato ostro obsojajo trenutne dogodke v povezavi s protestom mariborskih dijakov.

"Namesto da bi krepili glas mladih, ki imajo pravico povedati svoje mnenje, jim izdajamo plačilne naloge in obdolžilne predloge, kar je nesprejemljivo in v nasprotju z vsemi standardi, ki obstajajo v razviti Evropi. Pozivam k zdravemu razumu, odstopu od teh postopkov in tudi k razumevanju vloge mladih in njihovega glasu. Če mladi ne smejo povedati svojega mnenja na dostojen način, kar se je v mariborskem primeru zagotovo zgodilo, če jih tudi vodilni v državi ne slišijo in zatirajo njihov glas, je to slabo za vse nas," je opozorila predsednica ZPMS Darja Groznik.

Po mnenju zveze ravnanje države jasno kaže na neupoštevanje ter nespoštovanje mnenja dijakov in dijakinj, ki so protestirali. Tudi na njihovo ne-participacijo, ko se je odločalo o vrnitvi v šolo. Pri tem so opozorili, da je v že tako negotovih in napetih časih na otrocih in mladih veliko breme, tovrstni dogodki pa stiske zgolj poglabljajo.

"Vsakdo ima pravico do svobode izražanja, kar zapoveduje Ustava RS, ki je akt z najvišjo pravno močjo," so poudarili.

Izpostavili so, da kaznovanje dijakov zaradi pravice do svobode izražanja pomeni kršitev 13. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki govori o tem, da ima vsaka oseba, mlajša od 18 let, pravico do svobode izražanja ne glede na meje v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na drug način po otrokovi izbiri. Prav tako gre za kršitev 12. člena te konvencije, ki govori o spoštovanju mnenj otrok oziroma participaciji otrok v družbi, so zapisali.

Za konec so na zvezi še poudarili, da mora biti glas otrok slišan, saj so ti naša prihodnost in gradijo svet, v katerem želijo živeti.

Željo po zaustavitvi postopka zoper dijake je sicer pred časom že izrazil predsednik republike Borut Pahor, dijake pa so med drugim javno podprli mariborski župan Saša Arsenovič, Dijaška organizacija Slovenije, Sviz, učiteljski zbor mariborske druge gimnazije in aktiv ravnateljev podravskih srednjih šol in dijaških domov.