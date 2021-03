Ostro obsojamo kazenske ukrepe, ki so jih bili deležni dijaki

Izjava članov akademske skupnosti Univerze v Mariboru o podpori dijakom

Policisti popisujejo "sumljive in nevarne dijake", ki zgolj mirno protestirajo na varni razdalji in z zaščitnimi maskami

Spodaj podpisani člani akademske skupnosti Univerze v Mariboru izražamo podporo slovenskim dijakom v njihovi iniciativi po čimprejšnjem vračanju v šole, ki so jo v začetku februarja izrazili z javnimi shodi v različnih delih Slovenije.

Hkrati ostro obsojamo kazenske ukrepe, ki so jih bili nekateri predstavniki dijaške skupnosti deležni s strani pristojnih organov (Policijske uprave Maribor) zaradi domnevnega kršenja Zakona o nalezljivih boleznih oziroma odloka, ki se na zakon sklicuje in začasno prepoveduje zbiranje ljudi.

Kot člani akademske skupnosti Univerze v Mariboru, katere poslanstvo je med drugim spodbujanje znanja, dvig ravni zavedanja, zavzemanje za humanistične vrednote v skrbi za človeka in trajnostni razvoj, želimo jasno izraziti skrb za problematiko generacije slovenskih mladostnikov in razumevanje za njihove izražene stiske, ki so nastale kot posledica boja proti epidemiji covida-19.

Kot skupina akademikov, ki dnevno izobražuje in vstopa v stik z mladimi, se sprašujemo o posledicah sporočila, ki so ga generacije slovenskih mladostnikov dobile iz omenjene reakcije s strani pristojnih organov, vključno z ministrico za izobraževanje, znanost in šport.

V vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov redno poudarjamo pomen spoštovanja pravic in prevzemanja odgovornosti. Naše mnenje je, da so bili v času ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja covida-19, dijaki tista družbena skupina, ki so ji bile na račun spoštovanja pravice do zdravja vseh državljanov v nesorazmernem deležu kršene nekatere temeljne pravice. Med njimi so:

Pravica do zdravja, kamor poleg telesnega sodi tudi duševno zdravje. Naše strokovne izkušnje in rezultati nekaterih do sedaj opravljenih znanstvenih raziskav namreč kažejo skrb vzbujajoče poslabšanje kazalcev duševnega zdravja slovenskih otrok in mladostnikov v letu boja z epidemijo.



Pravica do zdravega življenjskega okolja, kamor sodi tudi socialno okolje šole s skupino vrstnikov in drugih odraslih. Mladostniki so skupina, ki za svoj zdrav psihosocialni razvoj še posebej kritično potrebujejo stik z vrstniki; slednji pa je bil zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni zanje močno zmanjšan in fizično omejen.



Pravica do izobraževanja. Res je sicer, da je bilo šolanje v času boja z epidemijo omogočeno vsakomur, a na podlagi našega vsakodnevnega dela z mladimi v procesu izobraževanja in do sedaj opravljenih študij o šolanju na daljavo v času epidemije covida-19 lahko z gotovostjo trdimo, da je tovrstni način izobraževanja večinoma manj učinkovit od običajnega pouka v šolah, predvsem pa postavlja mladostnike v izrazito neenakovreden položaj glede na njihove osnovne materialne, kognitivne in okoljske zmožnosti.

V zameno za nedopustno dolgo obdobje odrekanja naštetim pravicam so slovenski dijaki namesto razumevanja za stiske in posluha za pobude za čimprejšnjo varno vrnitev v šole od pristojne oblasti naleteli na ostro obsojanje in celo kazensko preganjanje.

Kot družba se radi pohvalimo, da je prav znanje naše temeljno bogastvo. Ko pa so se predstavniki generacije slovenskih dijakov ̶ bodočih nosilcev znanja in oblikovalcev naše skupne prihodnosti ̶ odločili javno izraziti svojo zahtevo po kakovostnem izobraževanju, je bila ta (ob številnih drugih možnostih odziva) zatrta z represivnimi ukrepi. Trdimo, da spodbujamo razvoj njihovega kritičnega duha in jih spodbujamo k aktivnemu državljanstvu, hkrati pa z represivnimi ukrepi kaznujemo njihovo javno izražanje proti obstoječim razmeram, ki ovirajo njihov normalni razvoj. Ko jih nosilci oblasti pri tem kličejo k razumevanju in prevzemanju odgovornosti, je naša dolžnost, da na prevzemanje in izpolnjevanje odgovornosti spomnimo to isto skupino ljudi – pristojna ministrstva in izobraževalne institucije. Dolžnost in odgovornost vseh nas je namreč poskrbeti za zdrav celostni razvoj mladostnikov in jim omogočiti pridobivanje kakovostnega znanja. Če jim kot družba zaradi trenutnih kriznih okoliščin tega ne moremo dati, je najmanj, kar lahko storimo, to, da jim jasno sporočimo, da jih razumemo in še naprej podpiramo njihove aktivne pobude po znanju.

Prvopodpisani:

dr. Janja Tekavc, dr. Bojan Musil, dr. Katja Košir, dr. Smiljana Gartner, dr. Miran Lavrič, dr. Friderik Klampfer

Spodaj je seznam 78 članov akademske skupnosti Univerze v Mariboru in 15 akademikov izven Univerze v Mariboru, ki so prav tako želeli podpreti izjavo.

dr. Jana Ambrožič-Dolinšek

dr. Janja Batič

dr. Bojan Borstner

dr. Tomaž Bratina

dr. Janez Bregant

dr. Mihaela Brumen

dr. Nenad Čuš Babič

Tina Cupar

dr. Dejan Dinevski

dr. Kosta Dolenc

dr. Daniela Dvornik Perhavec

dr. Vladimir Drozg

dr. Maja Godina Golija

dr. Vesna Godina Vuk

dr. Darko Golija

dr. Marko Gosak

dr. Aleš Fajmut

Kirsten Margaret Hempkin

dr. Janja Hojnik

dr. Andrej Hozjan

Marina Horvat

dr. Martina Horvat

dr. Marija Javornik Krečič

dr. Sašo Karakatič

dr. Aida Kamišalić Latifić

dr. Victor Kennedy

dr. Maja Kerneža

dr. Rudi Klanjšek

dr. Vesna Klokočovnik

Žiga Kobše

dr. Melita Koletnik. dr. Melita Koletnik

dr. Melita Kukovec

dr. Dejan Kos

dr. Suzana Košir

dr. Marta Licardo

dr. Alenka Lipovec

Maršenka Marksel

dr. Črtomir Matejek

dr. Izidor Mlakar

dr. Monika Mithans

ddr. Matjaž Mulej

dr. Satja Mulej Bratec

Sabina Ograjšek

dr. Igor Perko

dr. Jurij Planinšec

Nejc Plohl

dr. Mateja Ploj Virtič

dr. Dragan Potočnik

dr. Edvard Protner

dr. Mateja Pšunder

dr. Stojan Puhalj

dr. Anton Ravnikar

dr. Marija Ropič Kop

dr. Majda Schmidt Krajnc

dr. Darja Senčur Peček

dr. Drago Sever

dr. Tina Sovič

dr. Simona Sternad Zabukovšek

dr. Andraž Stožer

dr. Andrej Šorgo

dr. Tjaša Štrukelj

dr. Danilo Šuster

dr. Sara Tement

dr. Mojmir Uranjek

dr. Tadeja Vajdič

dr. Petra Varl

dr. Darinka Verdonik

dr. Boris Vezjak

dr. Branislava Vičar

dr. Polona Vidmar

dr. Boštjan Vlaovič

dr. Ines Voršič

dr. Tina Vršnik Perše

dr. Petra Weingerl

dr. Dušan Zidar

Saša Zorjan

dr. Simon Zupan

dr. Igor Žiberna

Podpisu izjave se pridružujejo tudi člani akademske skupnosti izven UM:

dr. Karolina Babič

dr. Mladen Dolar

dr. Rado Riha

dr. Ksenija Domiter Protner

dr. Matjaž Gregorič

mag. Anita Hrast

dr. Peter Klepec

dr. Vesna Leskošek

dr. Breda Luthar

dr. Oto Luthar

dr. Katja Mihurko Poniž

dr. Mirjam Milharčič Hladnik

dr. Boris A. Novak

dr. Dan Podjed

dr. Mateja Ratej

dr. Kristina Toplak