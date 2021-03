Digitalna potrdila o cepljenju

Pogovori o medsebojnem priznavanju tovrstnih potrdil naj bi zanimali več držav, tudi Slovenijo

V Srbiji so pripravili digitalna potrdila o cepljenju proti covidu-19, kar bo srbskim državljanom omogočilo lažje gibanje in potovanje izven države, je danes sporočila srbska ministrica za trgovino, turizem in telekomunikacije Tatjana Matić. Pogovori o medsebojnem priznavanju tovrstnih potrdil naj bi zanimali več držav, tudi Slovenijo.

Ministrica Matić je za srbske medije po poročanju tiskovne agencije Tanjug pojasnila, da digitalna potrdila niso covidni potni listi.

"To je druga oblika dokumenta. Tudi EU se je umaknila od prvotnega predloga, ker je ta vseboval številko potnega lista in še druge podatke, ki tam ne bi smeli biti. Iz digitalnega potrdila je razvidno, kdaj ste bili cepljenji ali kdaj ste preboleli covid-19 ter negativni rezultat morebitnega testa PCR" na okužbo z novim koronavirusom, je dejala Matić.

Ob tem je dodala, da naj bi EU čez teden dni objavila natančnejše informacije glede podobe in načina izdajanja potrdil. Kot je še dejala srbska ministrica, so številne države že izrazile zanimanje za pogovore o medsebojnem priznavanju tovrstnih potrdil, med njimi Slovenija, Grčija in Izrael.

Kot je še dejala Matić, je na voljo več možnosti glede digitalnega potrdila o cepljenju proti covidu-19, ena od možnosti pa je, da bi bilo digitalno potrdilo v obliki aplikacije za pametne telefone ob ustreznem varnostnem preverjanju in identifikaciji.

"Mislim, da je zelo pomembno za naše državljane, da razumejo, da je ključ do svobode gibanja in potovanja množično in hitro cepljenje. Dejstvo, da je Srbija v Evropi na vrhu po cepljenju, nam omogoča vlogo in položaj, ki omogočata pogajanja o pogojih potovanj, vendar to ni dovolj. Množično cepljenje se mora nadaljevati," je še dejala srbska ministrica za trgovino, turizem in telekomunikacije.