Zakaj Evropa ne mara za Janeza Janšo?

EVROPSKI PACIENT

© Franco Juri

Zakaj Evropa ne mara za Janeza Janšo? Za tega velikega borca proti komunizmu, islamizmu in istospolnizmu.

Zato ker se ga boji in hkrati obožuje. Tako kot vse združitelje Evrope: Atilo, Karla Velikega, Napoleona in nemškega kaplarja. Evropa ve, da jo lahko le borec za krščansko Evropo ponovno združi v boju proti vsem Neevropejcem. In ne pozabimo, koalicija Poljakov, Madžarov in Slovencev je že v srednjem veku Evropo obranila pred Turki. A to tudi danes ne bo šlo brez žrtev, tudi med nami. Predvsem med nasprotniki in tudi med omahljivci. Evropa, čas je za spremembe, in sprememba se imenuje Janez.

