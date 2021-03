Porota oprostila novinarko, ki so jo aretirali med protesti

Do aretacije sploh ne bi smelo priti, saj je novinarka opravljala svoje delo

Porota v ameriški zvezni državi Iowi je oprostila novinarko Andreo Sahouri in njenega nekdanjega fanta Spenserja Robnetta, ki sta bila obtožena neupoštevanja policijskega ukaza protestnikom, da se razidejo, ter oviranja uradne osebe med protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi.

Porota je v manj kot dveh urah ugotovila, da se je novinarka skupaj z Robnettom policistu, ki ju je aretiral, identificirala in ne bi smela biti aretirana, ker ni kršila nobenega zakona, ampak je le opravljala svoje delo po nalogu urednikov časopisa Des Moines Register.

Pričakovana odločitev porote je zaušnica tožilcu okrožja Polk Johnu Sarconeju, ki je vztrajal pri pregonu, kljub številnim pritožbam in pozivom k odstopu od pregona tako iz ZDA in sveta. Med drugim so odstop od pregona zahtevali mediji in organizacija za človekove pravice Amnesty International.

Sojenje je dokazalo, da se je novinarka policistu identificirala, ta pa jo je kljub temu poškropil s solzivcem in vklenil. Policist, ki je aretiral Andreo Sahouri, je kasneje izbrisal posnetek s svoje telesne kamere in se izgovarjal, da zato, ker ni vešč upravljanja s tovrstno tehniko.

Sahouri je po odločitvi porote izrazila olajšanje in dejala, da gre za zmago svobode tiska in demokracije. "Imela sem veliko travm, napetosti in pritiska zaradi policijskega napada, vendar nadaljujem s svojim delom, ker je pomembno," je dejala.

Novinarka je 31. maja lani pokrivala protest proti policijskemu nasilju, ki je izbruhnil v Iowi, podobno kot drugod po ZDA, po smrti temnopoltega Georgea Floyda v Minnesoti. Policija je protestnike, ki so se zbrali na mestnem trgu, pozvala, naj se razidejo.

Dogodke je v živo spremljala Andrea Sahouri, ki se je skupaj z Robnettom skušala umakniti stran od solzivca, a jo je policist zgrabil in tako njo kot Robnetta poškropil s solzivcem. Oba so nato aretirali.

Policist Luke Wilson je posnetek s telesne kamere izbrisal. Odvetnik novinarke Nicholas Klinefeldt je dejal, da do aretacije sploh ne bi smelo priti, saj je novinarka opravljala svoje delo, Robnett pa bil z njo zaradi varnosti.

Med lanskoletnimi protesti proti policijskemu nasilju so v ZDA aretirali 125 novinarjev, od tega je kazenski pregon doletel 13 novinarjev.