»Šolam je treba dati prednost pri ponovnem odpiranju«

Unicef opozarja, da se položaj otrok se zaradi ukrepov za zajezitev epidemije slabša na vseh ključnih področjih

© Onderwijsgek / WikiCommons

Ob prvi obletnici razglasitve pandemije covida-19 so v Skladu Združenih narodov za otroke (Unicef) opozorili, da se položaj otrok slabša na vseh ključnih področjih. Otroci bi lahko posledice pandemije čutili še leta, so izpostavili.

"Povečalo se je število otrok, ki so lačni, osamljeni, žrtve zlorab, ki imajo duševne motnje, živijo v revščini in so prisiljeni v poroke. Obenem se je poslabšal dostop do izobraževanja in osnovnih storitev, vključno z zdravstveno oskrbo, prehranskimi programi in storitvami za zaščito. Vse to so znaki, ki potrjujejo, da bodo otroci še leta čutili posledice pandemije," je poudarila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Kot je Unicef navedel v sporočilu za javnost, so med mlajšimi od 20 let zabeležili 13 odstotkov od 71 milijonov okužb z novim koronavirusom v 107 državah, v katerih je bilo sicer potrjenih 62 odstotkov vseh okužb s koronavirusom na svetu.

"Povečalo se je število otrok, ki so lačni, osamljeni, žrtve zlorab, ki imajo duševne motnje, živijo v revščini in so prisiljeni v poroke. Obenem se je poslabšal dostop do izobraževanja in osnovnih storitev, vključno z zdravstveno oskrbo, prehranskimi programi in storitvami za zaščito. Vse to so znaki, ki potrjujejo, da bodo otroci še leta čutili posledice pandemije."



Henrietta Fore,

Unicef

V državah v razvoju se bo po pričakovanjih revščina otrok povečala za približno 15 odstotkov. Dodatnih 140 milijonov otrok v teh državah bo po napovedih živelo v gospodinjstvih, ki živijo pod pragom revščine.

Od šest do sedem milijonov otrok, mlajših od pet let, je v letu 2020 trpelo zaradi zaostajanja v rasti ali akutne podhranjenosti, kar je povzročilo skoraj 54 milijonov akutno podhranjenih otrok. To je 14-odstotno povečanje, kar bi lahko pomenilo več kot 10.000 dodatnih smrti na mesec, so še opozorili v Unicefu.

Za več kot 168 milijonov otrok po vsem svetu so šole zaprte že skoraj leto dni. Dve tretjini držav s popolnim ali delnim zaprtjem sta v Latinski Ameriki in na Karibih.

"Šolam je treba dati prednost pri ponovnem odpiranju. Pomeni tudi zagotavljanje socialne zaščite za družine, vključno z denarnimi transferji, in doseganje najranljivejših otrok s ključnimi storitvami. Le s tem lahko zaščitimo generacijo mladih, da ne postane izgubljena generacija."



Henrietta Fore

Okoli 14 odstotkov otrok in mladostnikov je večino zadnjega leta preživelo z omejevalnimi ukrepi, kar je prispevalo k občutkom tesnobe, depresije in izolacije.

Približno tri milijarde ljudi po vsem svetu pa doma nima pogojev za umivanje rok z milom in vodo. V najmanj razvitih državah tri četrtine ljudi, več kot dve tretjini šol in četrtina zdravstvenih ustanov nima osnovnih higienskih pripomočkov, potrebnih za preprečevanje prenosa covida-19, so še sporočili z Unicefa.

"Otroci morajo biti v središču prizadevanj za okrevanje sveta po pandemiji," je ob tem še poudarila Henrietta Fore. "To pomeni, da je treba šolam dati prednost pri ponovnem odpiranju. Pomeni tudi zagotavljanje socialne zaščite za družine, vključno z denarnimi transferji, in doseganje najranljivejših otrok s ključnimi storitvami. Le s tem lahko zaščitimo generacijo mladih, da ne postane izgubljena generacija," je pozvala.

QiH6q571aeA