Nadzor nad karanteno na domu

Za nespoštovanje ukrepa so predvidene globe od 400 do 4000 evrov

Vlada je na sredini seji potrdila predlog novele zakona o nalezljivih boleznih. Ta ponovno uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu, je danes pojasnila v. d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič. "To je še posebej pomembno v luči novih različic koronavirusa," je dodala.

Nazor nad izvajanjem karantene bo mogoč ne glede na to, ali je osebo v karanteno na domu zaradi rizičnega stika napotil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ali policija ob prehodu meje.

"To pomeni, da vas v primeru, da ste bili napoteni v karanteno na domu, na domu lahko obišče zdravstveni inšpektor in ugotavlja, ali ste doma in se držite navodil. Ker nespoštovanje ukrepa pomeni prekršek, so predvidene tudi globe. Zaposleni pa bodo na podlagi potrdila še vedno dobili nadomestilo dohodka," je na vladni novinarski konferenci o covidu-19 pojasnila Kerstin Petrič. Globe so predvidene v razponu od 400 do 4000 evrov. Tudi glede nadomestila dohodka se po njenih besedah ne spreminja nič.

Vesna Kerstin Petrič,

generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje

Poudarila je še, da je bilo spoštovanje karantene na domu že do sedaj obvezno. "Razlika je samo v tem, da bodo inšpektorji zdaj to preverjali in bo tako ukrep še bolj dosledno upoštevan, predvsem po prihodu iz ogroženih držav, kjer so že bolj razširjene nove različice koronavirusa," je dejala.

Sprejem zakona v DZ bo potekal po hitrem postopku, je povedala Vesna Kerstin Petrič.

Prepričana je, da je dosledno spoštovanje karantene "še bolj bistveno, saj se pojavljajo nove, bolj agresivne različice koronavirusa". Zato je po njenem "ključno, da se prebivalci še bolj držijo vseh priporočil stroke, ostanejo v izolaciji ob vsakem simptomu, ki kaže znake covida-19, in dosledno upoštevajo karanteno na domu".

"Slednja pomeni, da se oseba osami na naslovu bivanja in omeji stike na tiste osebe, ki z njo živijo v skupnem gospodinjstvu za obdobje desetih dni," je še dodala generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje.