Pravljica s Trubarjeve

Grafit pravljice s srečnim koncem

»Stara hiša št. 3« na zidovih nekdanje Avtonomne tovarne Rog

© Borut Krajnc

V nekem mestu med belimi hišicami in rdečimi strehami vrh griča stoji velik grad. Lučaj od gradu, na drugi strani lenobne zelene reke, se v zrak vzpenja še ena mogočna stavba, ki jo je nekoč zapolnjeval smeh. Danes po njenih razbitinah hodijo samo še plačani delavci. Plemičem z gradu namreč ni bilo všeč, da so se podložniki pod gradom zabavali bolj kot oni. Zato so se nekega dne odločili, da nad stavbo pod gradom pošljejo vojsko, ki bo oplenila in razbila vse, kar ji pride pod roke.