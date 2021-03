Krek: »Če se bodo stvari poslabšale, bo treba morda sprejeti dodatne ukrepe«

Direktor NIJZ Milan Krek na novinarski konferenci opozoril na naraščanje števila okužb z novim koronavirusom, ki napoveduje tretji epidemični val

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milan Krek

© Anže Malovrh / STA

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je na novinarski konferenci opozoril na naraščanje števila okužb z novim koronavirusom v svetu in v Evropi, ki napoveduje tretji epidemični val. Tudi v Sloveniji smo po njegovih besedah še "globoko v epidemiji". "Samo z doslednim upoštevanjem ukrepov bomo zmanjšali število okuženih," meni.

Kot je pojasnil Krek, na svetovnem nivoju število okužb raste, podobno se dogaja tudi v Evropi, in sicer predvsem zaradi novih različic koronavirusa, tako da počasi drsimo v nov epidemični val. Pri tem po njegovih besedah vsi upamo, da ga zaradi cepljenja ne bo, toda številke napovedujejo drugače. "Tudi v Sloveniji, kjer je aktivno okuženih približno pet ljudi na tisoč prebivalcev, smo še globoko v epidemiji, kljub nekoliko boljšim rezultatom v zadnjih dneh se trend še ni obrnil," je pojasnil.

V teh dneh po njegovih navedbah opažajo stagniranje števila okužb, ki rahlo drsi navzdol. Kot je spomnil, je bilo podobno že novembra, ko pa je po stagnaciji ob koncu preteklega leta število okužb znova začelo naraščati. "Bojimo se, da bo zdaj podobno, zato je pomembno, da vztrajamo pri ukrepih, da smo še bolj pozorni na ukrepe in zmanjšujemo prenos virusa, kajti virus se prenese samo, če mu damo možnost," je poudaril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ob tem je opozoril na velik delež okužb z novimi, hitreje prenosljivimi različicami koronavirusa na Češkem in Slovaškem, pa tudi v naši bližini, v italijanski Furlaniji-Julijski krajini, kjer so sprejeli stroge ukrepe in tudi zaprli šole.

Po Krekovih navedbah pri nas še vedno vztrajamo pri odprtju šol, se pa število okuženih v šolah počasi povečuje. "Bomo videli, kakšen bo razvoj naprej. Če se bodo stvari poslabšale, bo treba morda sprejeti kakšne dodatne ukrepe," je dejal. Če je naš cilj, da otroci končajo šolsko leto v razredih, moramo po njegovih besedah previdno sproščati dejavnosti in se dosledno držati navodil v šolah, prav tako je treba pazljivo ravnati pri druženju zunaj šolskega časa, tudi pri obšolskih dejavnostih se morajo držati priporočil NIJZ.

Pri tem je Krek izpostavil tudi pomembno vlogo cepljenja učiteljev. Vse tiste, ki se zanj še niso odločili, je pozval, da to storijo v dobro otrok, sebe in svoje družine.