»To ni prav, to ni ameriško in se mora takoj nehati«

Biden obsodil nasilje proti Američanom azijskega izvora. Teorije zarote o "kitajskem virusu" dajejo potuho nasilju.

Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Joe Biden je v svojem prvem televizijskem nagovoru Američanom v četrtek zvečer predstavil načrt za vrnitev ZDA blizu "normalnega stanja" do praznovanja dneva neodvisnosti 4. julija s pospešenim cepljenje proti covidu-19. Napovedal je, da naj bi imel do 1. maja dostop do cepiva vsak odrasel Američan.

Biden je slednje naročil guvernerjem ameriških zveznih držav, sam pa zagotovil, da bo zvezna vlada pod njegovim vodstvom storila vse, da se to uresniči. Med drugim bodo cepiva proti covidu-19 začeli kmalu pošiljati v 20.000 lekarn in 950 centrov v revnejših skupnostih po ZDA. Do konca maja naj bi bilo dovolj odmerkov cepiva za 255 milijonov odraslih v ZDA.

Predsednik ZDA je ob tem še napovedal podvojitev števila velikih zveznih centrov za cepljenja, napotitev skupaj več kot 6000 aktivnih vojakov za pomoč cepljenju in razširitev seznama tistih, ki lahko cepijo, med drugim na zdravstvene tehnike, zobozdravnike, babice in druge.

Do 1. maja bi morala v ZDA tudi začeti delovati posebna številka ameriške zvezne vlade, na kateri bo lahko vsak dobil informacije, kje se lahko cepi, in ustrezna spletna stran za celotne ZDA.

Ameriškemu centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi je Biden naročil pripravo jasnih navodil za tiste, ki so že bili cepljeni, na primer glede potovanj, zbiranj, dela in obiskov cerkva.

Biden je z govorom označil obletnico izbruha epidemije covida-19 v ZDA, kjer se je doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkins v ZDA z virusom sars-cov-2 okužilo 29,2 milijona ljudi. Umrlo je skoraj 531.000 covidnih bolnikov.

"Čeprav je bilo za vsakega drugače, smo vsi nekaj izgubili. Zadnje leto je bilo leto skupnega trpljenja in skupnega žrtvovanja," je dejal Biden in poudaril, da bo zmaga nad pandemijo zahtevala nadaljevanje sodelovanja, nošenje zaščitnih mask, upoštevanje navodil zdravstvenih strokovnjakov ter ohranjanja socialne distance

"To ni čas za zanemarjanje pravil. Potrebujem vas. Vsak Američan mora opraviti svoj del dela. Prosim vas, nihče ne želi še enkrat skozi to, potem ko smo dosegli tako velik napredek," je dejal predsednik ZDA in rojake pozval, naj se cepijo takoj, ko bodo prišli na vrsto. Zagotovil je, da je to povsem varno, kar je pokazal s tem, da se je javno cepil tudi sam.

Uvodoma je posredno kritiziral svojega predhodnika Donalda Trumpa, ki je zanikal nevarnost v prvih dneh, tednih in mesecih po izbruhu pandemije, kar je vodilo v več smrti, več okužb, stresa in več osamljenosti.

V govoru je posebej obsodil nasilje proti Američanom azijskega izvora, ki se nadaljuje vse od začetka epidemije. "To ni prav, to ni ameriško in se mora takoj nehati," je dejal. Trumpovi kritiki trdijo, da je ta z besedami o "kitajskem virusu", lažmi in žalitvami dal potuho nasilju.

Biden je imel nagovor Američanom le nekaj ur zatem, ko je podpisal 1900 milijard dolarjev vreden zakon za boj proti pandemiji in pomoč ekonomiji ZDA. Prvotno ga je nameraval podpisati na petkovi slovesnosti v Beli hiši, vendar je pohitel in to storil dan po kongresni potrditvi predloga, da lahko začne zvezna davkarija že danes pošiljati po 1400 dolarjev neposredne pomoči večini Američanom z nižjimi dohodki.

