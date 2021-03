Kangler: »Mogoče bi te moral v Tacnu v redu nalomit«

Hojsov državni sekretar Franc Kangler grozil s fizičnim nasiljem

Franc Kangler

© Borut Krajnc

Hojsov državni sekretar Franc Kangler je na Facebooku pod eno od objav policijskega sindikata zapisal: "Če bi prišel na obletnico, bi v trenutku nalomil pokvarjenega Hansa."

Kot razkriva Peter Lovšin, je "Hans" vzdevek nekdanjega generalnega direktorja policije Marjana Fanka. S svojim zapisom je komentiral objavo Slovenskega policijskega sindikata, "pokvarjeni Hans", ki bi ga nalomil, torej fizično napadel, pa je njegov nekdanji sošolec iz kadetnice v Tacnu. Podobne besede je namenil še eni osebi, tudi nekdanjemu sošolcu:

"Mogoče bi te v Tacnu moral v redu nalomit’, pa si nisem hotel mazati rok." Prav tako mu je napisal, da mu lahko svojo pravnomočno sodbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora "v ‘lape’ zabije za vse večne čase".

Kangler je za Dnevnik potrdil avtorstvo izjav, čeprav jih je kasneje izbrisal. Potrdil je tudi, da sta oba omenjena bila njegova sošolca v Tacnu. Še več od tega, v pogovoru je za časopis ponovil svojo pripravljenost na fizični obračun s Fankom:

"Če bi šel, bi to naredil," nam je o grožnji, da bi "nalomil' nekdanjega generalnega policije, Franc Kangler dejal tudi včeraj in dodal: "Ne maram pokvarjenih policistov."

Obnašanje nekdanjega mariborskega župana, ki so ga odnesle ulične vstaje, a ga je rehabilitirala sedanja vladajoča politika, odpira vrsto osrednjih etičnih in političnih dilem. Ena od teh je zelo preprosta: ali so v Sloveniji javne grožnje z nasiljem nesankcionirane, če jih izrekajo politiki? Odgovor bi moral biti preprost, pa ni. Smo lahko do njih tolerantni, jih smemo prezreti in normalizirati?

Ali so kaj bolj dovoljene, če prihajajo s strani politikov, celo s strani državnega sekretarja in celo tistega na ministrstvu za notranje zadeve, za nameček pa so izrečene javno? Kakšen zgled daje takšna vladajoča politika, ki ima v svoji sredi ljudi, ki grozijo s fizičnim nasiljem in ga legitimirajo? In to na notranjem ministrstvu! Doslej smo se pogovarjali o nevarnostih sovražnega govora, tokrat imamo pred sabo primer napovedi nasilja v pravem pomenu.

Zapis v Dnevniku o dogodku, ki bi moral postati predmet javne razprave

Kangler namreč ni zgolj povedal, da bi nekoga fizično napadel v preteklosti, ampak njegova izjava nakazuje realnost grožnje v tem trenutku: "Če bi šel, bi to naredil." V 135. členu Kazenskega zakonika o kaznivem dejanju grožnje lahko preberemo: "Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev."

Ob vprašanju etičnosti politike se žal v Sloveniji predvsem poraja vprašanje medijske prezentacije in celo tematizacije tovrstne problematike. Dnevnik je hvalevredno informiral o dogodku grožnje na ravni dnevne teme. Toda ali bodo slovenski novinarji zmogli in problematizirali takšna ravnanja politikov na oblasti, v tem primeru celo predsednika neke politične stranke? Ali pa bodo znova prevzeli svojo odgovornost za to, da pospešeno izgubljamo demokracijo in vse njene vrednote? Že neštetokrat smo bili razočarani. Čakamo. Če mediji ne znajo obsoditi nasilja, potem naj raje zaprejo štacuno.

Kanglerjev kolega, državni sekretar Franc Breznik, je lani sicer na pritisk javnosti moral odstopiti zaradi prehitre vožnje pod vplivom alkohola.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**