Janševe vlade niso imele najvišjega indeksa demokratičnosti

Indeks demokratičnosti lani ni bil višji zaradi delovanja vlade, temveč zaradi državljanov, ki so se udeleževali protivladnih protestov

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Peterlin

Predsednik vlade Janez Janša je 15. februarja na 61. izredni seji državnega zbora, ob robu neuspele konstruktivne nezaupnice, dejal, da je bil indeks demokratičnosti Slovenije vedno, kadar je vodil vlado, višji kot v času, ko so vlado vodile stranke sedanje opozicije.

Pri tem se je skliceval na indeks demokratičnosti, ki ga od leta 2006 meri analitični oddelek britanskega medija The Economist Group.

Slovenija je imela najvišji indeks v letih 2006 in 2008, v času prve Janševe vlade, medtem ko je bil v času njegove druge vlade in vlade Alenke Bratušek, v letih 2012 in 2013, višji kot v obdobju drugih vlad.

»Demokratičnost merimo v širšem smislu, pri tem pa upoštevamo več indikatorjev kot le delovanje vlade, ki je bila v tistem letu na oblasti.«



Emily Mansfield,

glavna ekonomistka za območje Evrope pri EIU

»Demokratičnost merimo v širšem smislu, pri tem pa upoštevamo več indikatorjev kot le delovanje vlade, ki je bila v tistem letu na oblasti,« je opozorila Emily Mansfield, glavna ekonomistka za območje Evrope pri EIU. Indeks za Slovenijo je bil lani glede na leto 2019 tako višji zaradi večje politične participacije državljanov, ki so se udeleževali protivladnih protestov.

