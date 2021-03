Eno leto, odkar je vlada Janeza Janše prevzela oblast

Tretja Janševa vlada pred enim letom v zaščitnih maskah ...

© STA / arhiv Mladine

Danes, 13. 3. 2021, mineva eno leto, odkar je vlada Janeza Janše prevzela oblast in vsak dan znova pokazala, kako je mogoče svoj položaj zlorabljati za lastne interese, korupcijo, širjenje sovraštva, politično kadrovanje, teptanje temeljnih demokratičnih vrednot in napadanje prebivalk in prebivalcev, ki izražajo kritiko delovanja vlade. Pri svojem delu že dvanajst mesecev brez vsakršnih zadržkov plenijo in rušijo, razdirajo in sramotijo Slovenijo!

V vsem tem času je protestniško gibanje budno spremljalo delovanje strahovlade in se nanj odzivalo: s kritično miselnostjo, s protesti, gverilskimi intervencijami in različnimi oblikami upora. Protestnice in protestniki smo najprej protestirali z oken in balkonov, nato na kolesih in peš, vmes tudi v avtomobilih. Do danes se je zvrstilo že 47 petkovih protestov, poleg njih pa še veliko drugih protestnih dogodkov.

Čeprav je strategija vlade, da nas množično zasipava z vedno novimi aferami, škandali in šokantnimi potezami ter vseskozi računa na strategijo izčrpavanja, prebivalke in prebivalci nismo spregledali dolgega seznama škodljivih potez trenutne vlade.

Objavljamo nekatere najbolj nesprejemljive poteze vlade v zadnjem letu. Kljub našim naporom, pa smo zagotovo še kaj spregledali. Posredujte nam manjkajoče "dosežke" vlade na protestna.ljudska.skupscina@gmail.com.

Katerih je pa vaših 100 razlogov, da mora ta vlada pasti?!