Ministrica pred interpelacijo: »Ni razlogov za to, da bi interpelacija uspela«

Za interpelacijo ministrice za šolstvo Simone Kustec je predvidenih 16 ur. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov.

Simona Kustec, ministrica v vladi Janeza Janše in članica stranke SMC

© Borut Krajnc

Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, ki so jo v DZ vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Kot kažejo napovedi, bo ministrica interpelacijo najverjetneje prestala. Za razpravo je sicer predvidenih skoraj 16 ur.

Seja bo delno izvedena na daljavo, kar pomeni, da bo del poslancev, ki jim je bila odrejena karantena ali so v samoizolaciji, sejo spremljalo na daljavo, preostali pa bodo fizično navzoči v DZ.

Zdaj kaže, da jpredlagateljice, ki imajo same 39 poslancev, nimajo dovolj glasov.

Prve pol ure bo namenjene obrazložitvi predloga interpelacije, ministrica bo imela za odgovor na voljo 20 minut, nato pa bodo sledili predstavitve stališč poslanskih skupin in razprava poslancev. Glasovanje je predvideno po koncu razprave.

Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov. Zdaj kaže, da jih predlagateljice, ki imajo same 39 poslancev, nimajo dovolj. Kustec lahko računa na podporo koalicijskih SDS, SMC in NSi. Prvak SNS Zmago Jelinčič je povedal, da je sicer kritičen do ministričinega dela, a interpelacije poslanci SNS ne bodo podprli. Poslanska skupina DeSUS bo svoje stališče predstavila na seji. Ni pa nujno, da bodo glasovali enotno. Poslanca manjšin običajno ne želita biti jeziček na tehtnici.

Ministrica je v izjavi novinarjem pred sejo DZ povedala, da je dobro razpoložena in dobro pripravljena. Po njenih besedah gre za pomembno razpravo, bolj ali manj pa za nazaj. "Očitki so namreč vezani na čas, ko so morali narediti vse za to, da so ohranjali zdravje in obenem znanje v vzgojno-izobraževalnemu procesu", je dejala. "Zdaj so razmere že drugačne."

Obeta si, da bodo danes na koncu skupaj ugotovili, kako pomembno je, da stopijo skupaj in skupaj delajo najboljše za znanje, zdravje in zaupanje v našem šolskem prostoru ter širše v družbi.

Ministrica pričakuje podporo poslancev. "Ni razlogov za to, da bi interpelacija uspela," je prepričana. Jemlje jo kot del politične igre "v teh zelo zahtevnih in krhkih časih". Razume pa, da je to del parlamentarizma in da morajo stvari tukaj pojasniti "ne le poslancem, ampak vsem ljudem".

Glede dogajanja v stranki SMC, iz katere izhaja, pa je zagotovila, da so enotni kljub različnim mnenjem. "Zato se pogovarjamo, na koncu razumemo ter gremo vedno skupaj naprej, tako kot smo to počeli od leta 2014," je dejala Kustec. Po njeni oceni ima zagotovljeno podporo svojih poslancev.