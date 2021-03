Plenković za evropsko cepilno potrdilo v imenu hrvaškega turizma

Andrej Plenković

© Arno Mikkor / Flickr

Hrvaški premier Andrej Plenković je v pogovoru za vplivni bruseljski novičarski portal Politico ocenil, da je glavni cilj načrtovanega uvajanja evropskega potrdila o cepljenju vnovično odpiranje unije. Hrvaška si želi, da bi turizem čim prej zaživel, ker predstavlja eno od gonil njenega gospodarstva.

Plenković polaga velike upe v načrtovano skupno potrdilo o cepljenju, katerega glavni cilj naj bi bil ponovno odpreti Evropo, piše Politico v intervjuju, ki ga je s Plenkovićem opravil prejšnji petek, ko se je hrvaški premier mudil na delovnem obisku v Bruslju.

"Za nas je ključnega pomena, da se celoten kontekst pandemije covida-19 razvija tako, da bo več svobode gibanja in da bodo lahko ljudje dejansko obiskali Hrvaško," je dejal Plenković. Želi si, da bi Evropska komisija predlagala smiselno rešitev, ki bi omogočala odpiranje vrat turizmu.

"Zelo si želimo sodelovanja v evropski pobudi, ki bi lahko olajšala tudi potovanja," je povedal. Pričakuje, da bo Evropska komisija v sredo predstavila predlog za evropsko cepilno potrdilo, ki bo določilo tri kategorije ljudi - kategorijo cepljenih, kategorijo z negativnim testom in kategorijo tistih, ki so preboleli covid-19.

Hrvaški premier meni, da bi moral predlog Evropske komisije olajšati gibanje ter odpraviti vrsto nacionalnih omejevalnih ukrepov in prepovedi potovanj. "Pomembno je, da naredimo korake naprej (...) Celotna ideja evropskega posvetovanja je, da imamo nekakšen okvir, ki upošteva enakost naših državljanov in možnost gibanja. To je cilj," je povedal.

Med drugim je obžaloval, da Hrvaška ni naročila več cepiva proti covidu-19. Izpostavil je, da je bilo težko oceniti, katera farmacevtska družba bo najhitreje izdelala cepivo in potem organizirala ogromno proizvodnjo cepiva. "Vsi smo v nehvaležnem položaju," je ocenil.

Plenković je tudi povedal, da je bila zamisel o skupni nabavi cepiva namesto posamičnih nabav na nacionalni ravni "zelo, zelo dobra". Dodal je, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predana reševanju težav s cepivom. "Resnično želi dostaviti čim več in čim prej. Delajo največ, kar lahko," je še povedal.