Umik prepovedi javnega petja za ženske

Umik prepovedi v Afganistanu je sledil protestu na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki izražali strah pred ponovno talibanizacijo države

Afganistanske oblasti so v nedeljo umaknile prepoved javnega petja za ženske, ki so jo v Kabulu uvedli prejšnji teden. Umik prepovedi je sledil protestu na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki izražali strah pred ponovno talibanizacijo države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pevski zbori šolark pogosto nastopajo na uradnih dogodkih v Afganistanu, zato je njihova prepoved prejšnji teden sprožila takojšnje ogorčenje na socialnih omrežjih.

Po negativnem odzivu javnosti je afganistansko ministrstvo za šolstvo prepoved v nedeljo umaknilo in sporočilo, da "ni odražala njihovih stališč ali politike ministrstva".

Ženske so na družbenih omrežjih pod oznako #IAmMySong (sem svoja pesem) delile posnetke svojega petja in izražale splošno nestrinjanje s prepovedjo.

"Danes je v Afganistanu ministrstvo za izobraževanje utišalo glasove mladih deklet s prepovedjo petja," je na Twitterju sporočila nekdanja kapetanka ženske državne nogometne reprezentance Šamila Kohestani.

Dogodek je še dodatno okrepil bojazni Afganistancev, da se na oblast vračajo talibani. ZDA so namreč po sklenitvi mirovnega dogovora s talibani februarja lani zdaj začele razmišljati o umiku preostalih vojaških sil iz Afganistana.

Pogajanja med afganistansko vlado in talibani so zastala, medtem ko se nasilje talibanov nad afganistanskimi ženskami še naprej nadaljuje.

Talibani so v času vladavine v Afganistanu od leta 1996 do 2001 uvedli šeriatsko pravo ter prepovedali sodelovanje žensk v skoraj celotnem družbenem dogajanju.