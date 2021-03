Dokaz, da je Ukom STA spraševal o uredniških odločitvah

Dopis, ki ga je Ukom decembra lani poslal STA, dokazuje, da je urad zahteval informacije o uredniških odločitvah agencije

Uroš Urbanija, zloglasni direktor Ukoma, ki pritiska na STA

Vlada je 8. marca na uradnem Twitter profilu pod ključnikom #StopDezinformacijam objavila izjavo direktorja STA Bojana Veselinoviča in Ukomov komentar nanjo. Veselinovič je namreč tistega dne v oddaji Tednik dejal, da je vladni urad za komuniciranje od agencije zahteval, naj mu posreduje pojasnila o dolžini člankov in razlogih za poročanje, na kar niso odgovorili.

V komentarju, ki ga je vlada razširila na twitterju, je Ukom trdil, da STA o tem ni nikoli spraševal, da pa Veselinovič ni pojasnil, koliko je stal oglas v Dnevniku in koliko novih naročnikov je prinesel tiskovni agenciji.

Na Razkrinkavanju.si smo decembra lani preverjali verodostojnost izjave direktorja Ukoma Uroša Urbanije, da ima vladni urad za komuniciranje pravico do vpogleda v tako rekoč vse dokumente agencije. Že takrat smo poročali, da je Ukom od STA zahteval, naj mu posreduje podatke o številu opravljenih intervjujev s pevci zabavne glasbe, primerjavo njihove dolžine in oceno o številu novih naročnikov, ki jih je STA pridobila po objavi oglasa v časniku Dnevnik.

Ugotovili smo, da Urbanijeva trditev ne drži, saj sta agenciji po zakonu o STA zagotovljeni avtonomija in neodvisnost. Ustanovitelj je upravičen le do podatkov, ki so nujni za presojanje ustreznega financiranja agencije, je takrat pojasnila strokovnjakinja za medijsko pravo iz odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle, odvetnica Nataša Pirc Musar.

Kako je s podatki o oglaševanju, ceni oglasa v Dnevniku in novih naročnikih, ter kdo je upravičen do njih, preberite na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.