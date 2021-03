»V resnici sploh ni ministrica, ampak zgolj izvrševalka politike ministra Janeza Janše«

Podporo interpelaciji ministrice za šolstvo Simone Kustec napovedujejo v LMŠ, SD, Levici in SAB. V SNS je ne bodo podprli, v DeSUS pa svojega ravnanja niso jasno napovedali.

V večjem delu opozicije so v predstavitvi stališč poslanskih skupin ob obravnavi interpelacije ministrice Simone Kustec izpostavili predvsem dolgotrajno zaprtje šol, ki da bi ga ministrica morala preprečiti. Podporo interpelaciji napovedujejo v LMŠ, SD, Levici in SAB, v SNS je ne bodo podprli, v DeSUS pa svojega ravnanja niso jasno napovedali.

Po besedah Aljaža Kovačiča (LMŠ) mora ministrica za izobraževanje, znanost in šport oditi tudi zato, "ker v resnici sploh ni ministrica, ampak je zgolj izvrševalka politike dejanskega ministra Janeza Janše". "Ko so drugi, predvsem predsednik vlade, posegali v njen resor, je molčala in ga ni zaščitila," je dejal. Pri tem je omenil negativen vpliv šolanja od doma na čustveni, psihofizični in kognitivni razvoj otrok, opozoril pa tudi na poglabljanje razlik v znanju in socialni neenakosti. "Čeprav je ves čas govorila, da se morajo vzgojno-izobraževalni zavodi zapirati zadnji in odpirati prvi, je ravnala obratno. Prva je zaklepala, zadnja odklepala," je bil kritičen. Omenil je tudi nesmiselne ukrepe na področju športa in posege v visoko šolstvo.

Po mnenju Bojane Muršič (SD) so največji poraženci epidemije covida-19 otroci in mladostniki. Ti od samostojnosti države naprej niso nikoli tako kot sedaj potrebovali kompetentnega ministra za izobraževanje, njegovo oporo, zavezništvo, integriteto, strokovnost, kleno držo in sočutje, je prepričana. Po njenih besedah je funkcija ministra s prvim dnem epidemije postala poslanstvo, zahtevala je, da se s funkcije pomete tudi najmanjše drobtinice politike, strankarskih interesov in tudi osebnih šibkosti. Muršič je Kusec dodelila negativno oceno, prepričana je, da bi morala ministrsko mesto zapustiti že pred meseci, saj da ni zmogla stoično odgovoriti na vse stiske izobraževanja, ampak je podlegla politiki predsednika vlade.

Miha Kordiš (Levica) je med drugim ministrici očital neupoštevanje stroke pri ukrepih v šolstvu v času epidemije, kritičen je bil do tega, da je imelo odprtje trgovin prednost. "Božična nakupovalna mrzlica je zamaknila odprtje šol daleč v januar," je dejal. Opozoril je tudi na socialno enakost, ki da se je pokazala v času epidemije, saj nekateri otroci niso imeli potrebne opreme za šolanje na daljavo, pa tudi ne pomoči staršev pri tem. Ministrstvo tudi ni predložilo nobenih podatkov in izračunov, ki bi bili podlaga za sprejemanje ukrepov, svoj podcenjujoč odnos do znanja pa je Kustec izkazala tudi ob protestu dijakov, meni Kordiš. Očital ji je tudi servilnost predsedniku vlade pri poskusih destabilizacije in razgradnje javnega visokošolskega prostora.

Maša Kociper (SAB) je med predstavitvijo očitkov iz interpelacije med drugim omenila pomanjkanje dialoga z deležniki v vzgoji in izobraževanju in odsotnost ukrepov za preprečevanje socialnih stisk mladih. Na področju športa je ministrici očitala izključevalen in podcenjujoč odnos, na področju visokega šolstva in znanosti pa postavljanje interesov zasebnih izobraževalnih institucij pred kakovost visokošolskega izobraževanja in blokado zaposlovanja raziskovalcev na javnih raziskovalnih organizacijah. Večji del stališča je posvetila dolgotrajnemu zaprtju šol, pri čemer je opozorila na nepopravljive posledice v psihosocialnem razvoju. Ob tem je Kociprova tudi vprašala, kaj bo drugače ob morebitnem novem valu epidemije in kolikokrat v tem šolskem letu bodo otroci še prenehali hoditi v šolo.

V poslanski skupini DeSUS po besedah Ivana Hršaka ocenjujejo, da Kustec ni slaba ministrica, a je bila soočena z nepričakovanimi dogodki. S prekinitvijo običajnega načina izobraževanja je bilo potrebnih veliko improvizacij in učenja, a ji je uspelo doseči mnoge kompromise med učitelji, učenci, starši in zdravstveno stroko, je dejal Hršak. Je pa po njegovih besedah storila tudi nekatere napake, ko je bila recimo fotografirana brez maske na dogodku, kjer se ni vzdrževalo primerne razdalje, zgodila se je tudi krivica otrokom s posebnimi potrebami. Po Hršakovih besedah se poslanci DeSUS strinjajo, da ministrica ni storila čisto vsega, da bi bilo v času epidemije na njenem področju za vse ustrezno poskrbljeno, a "vendar je težko reči, da si zaradi tega zasluži, da jo kar odslovimo". Če interpelacija ne bo uspešna, ji v DeSUS želijo sporočiti, naj se še bolj zaveda odgovornosti, ki pritiče njenemu položaju, storjene napake pa naj bodo opomin tako njej kot bodočim ministrom, ki se bodo soočili s podobno situacijo.

Zmago Jelinčič Plemeniti je v imenu poslancev SNS dejal, da je Kustec prevzela resor, ki je bil v popolnem razsulu. Nekaj zadev je že popravila, nekaj jih bo še morala, meni Jelinčič. Medtem ko se glede vsebine, ki jo ministrici za izobraževanje očitajo v interpelaciji, ni opredeljeval, pa je poslanec izpostavil, da ga moti, da v vrtcih vzgojiteljice ne dovolijo predvajanja pesmi v tujih jezikih, da v učnem načrtu ni več lepopisa, pripombe je imel tudi na permisivno vzgojo. Po njegovem mnenju je v izobraževalnem sistemu prišlo do popolnega razvrednotenja nekaterih učnih predmetov. Ocenjuje, da bo ministrica morala še marsikaj postoriti do konca mandata. "SNS vas bo pri tem podpirala, ne računajte pa, da bomo tiho," je povedal.

Poslanca narodnih manjšin svojega stališča v uvodu seje nista predstavila.

Ministrica pravi, da ima čisto vest in da lahko vsakomur pogleda v oči

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec pa je prepričana, da ni osnov za interpelacijo njenega dela in odgovornosti. Kot je dejala, lahko to dokaže z dejstvi, ki jih je možno kadarkoli preveriti. "Imam čisto vest, vsakomur lahko pogledam v oči," je poudarila. Za današnjo razpravo pa je ocenila, da bo večinsko politična.

"Danes bom vaš strelovod. Strelovod, ki hoče ubraniti vse tiste, ki ste v hiši vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa. Strelovod, ki sem ga sprejela že pred enim letom z vstopom v ministrsko ekipo," je dejala ministrica.

"Vemo, kaj delamo, vemo, zakaj to delamo, predvsem pa za koga," je poudarila Kustec in navedla tudi nekaj dosežkov prvega leta mandata. Vezano na epidemijo covida-19 je omenila uspešno zaključeno preteklo in začeto novo šolsko leto, izvedeno maturo, vpise v osnovne, srednje in visokošolske programe, tudi priprave na letošnjo maturo, ki so v teku.

Izpostavila je, da je bilo v okviru osmih paketov t. i. protikoronske zakonodaje podprtih za dobrih 76 milijonov evrov ukrepov, s katerimi so zagotovili podporo za izvajanje izobraževalnega procesa, med njimi za nakup IKT opreme, za zaščitna sredstva za nemoteno izvedbo dela, za nadomestila plač, izpad prihodkov, za oprostitev plačila za vrtce.

Vzgojno-izobraževalni zavodi so po njenih navedbah prejeli prek 110 okrožnic, navodil in priporočil za izvajanje vzgojno- izobraževalnega procesa, preverjanja in ocenjevanja ter zaključevanja šolskega leta. Poleti so v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravili priročnik z možnimi modeli izvajanja pouka v času razmer, ki jih zaznamuje koronavirus. Izvajala so se tudi doizobraževanja učiteljev.

Omenila je, da so tistim, ki so zaradi epidemioloških razmer to potrebovali, omogočili podaljšanje statusa študenta, statusa mladega raziskovalca, izvajanje programskega raziskovalnega dela, za eno leto so podaljšali veljavnost kategorizacije športnikov in postopke pridobivanja in ohranjanja pravice do štipendije. Študentom so dvakrat izplačali po 150 evrov pomoči. Za varno vrnitev v šole so skupaj z ministrstvom za zdravje poskrbeli za množično testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, za katere je zdaj, takoj za najbolj ranljivimi skupinami, omogočeno prednostno cepljenje proti covidu-19.

Med dosežki, ki niso povezani z epidemijo, pa je navedla povsem nov zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju ter novelo zakona o vrtcih. "Pri pripravi proračunov za leti 2021 in 2022 smo pridobili zgodovinsko najvišjo finančno podporo za delo resorja na vseh področjih. Že v rebalansu za leto 2020 smo zagotovili dodatnih 87,5 milijona evrov, za leti 2021 in 2022 pa še dodatnih 200 milijonov," je med drugim poudarila Kustec.

"Ko se danes ozrem nazaj, vidim, da bi kakšne odločitve, kakšne poti, vložene napore naredili tudi drugače. Verjemite pa mi, da v danem trenutku zahtevnih razmer, pritiskov časa, pričakovanj, pogosto tudi želja, da bi lahko s čudežno paličico premagala celo virus, po neprespanih nočeh, dnevih, ko dobesedno ni bilo časa pojesti niti dnevnega obroka hrane, nismo znali in nismo zmogli drugače," je pojasnila.

Ob tem pa je zagotovila, da so bile vse njihove rešitve "optimalnost v danem trenutku" in vedno takšne, ki so "najprej sledile pravici do zaščite zdravja ljudi, nato do v teh razmerah najbolj optimalni obliki neprekinjenega pridobivanja znanja ter končno, preko sodelovanja in medsebojnega razumevanja, tudi zaupanja".

Napovedala je tudi, da bo z namenom ocene in nadaljnjih odločitev o ukrepih za naprej še v tem mesecu vzpostavila dve strokovni posvetovalni skupini za okrevanje - eno za področje učinkov na polju vzgoje in izobraževanja, drugo za področje športa.

Poudarila je, da bomo kot družba "morali vložiti vse napore v to, da si bomo stali ob strani, se spodbujali, si pomagali, se razumeli in skupaj iskali prostore naših različnosti pod istim soncem". Pri tem "obtoževanja, zmerjanja, nesramnosti, blatenja, laži in manipulacije teorij zarot" ne pomagajo, ampak so "razdiralni, neodgovorni za krhek čas, ki ga živimo".

