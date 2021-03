»S svojim ravnanjem dijaki niso ogrožali javnega zdravja«

Upravni odbor Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije poziva k ustavitvi trenutnih postopkov zoper mariborske dijake

Protest dijakov na Trgu svobode v Mariboru

© Marko Pigac

9. februarja so na Trgu svobode v Mariboru dijaki, ki so od začetka pouka do tedaj imeli le mesec in pol pouka, zahtevali odprtje šol. Še prej so se želeli sestati z ministrico MIZŠ, ki pa ni imela časa za sestanek z njimi, zato so se odločili za skrajno možnost pri izražanju njihove želje po vrnitvi v šole oziroma k izvajanju pouka v šolah. Protest dijakov je potekal mirno, z zaščitnimi maskami in ob upoštevanju medosebne razdalje. S svojim ravnanjem dijaki tako niso ogrožali javnega zdravja.

Po Ustavi RS ima vsakdo pravico do svobode izražanja, prav tako je to zapisano tudi v 12. in 13. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), ki govorita o tem, da je potrebno spoštovati mnenje otrok oziroma participacijo otrok v družbi (12. člen) ter da ima vsaka oseba, mlajša od 18 let, pravico do svobode izražanja, svobodnega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug način po otrokovi izbiri (13. člen). 15. člen Države pogodbenice priznavajo otrokom pravico do svobodnega združevanja in do svobode mirnega zbiranja (15. člen).

Upravni odbor Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije kot predstavniki srednjih šol pozivamo k razumevanju dijakov pri izražanju njihove stiske ter ustavitvi trenutnih postopkov zoper mariborske dijake.

Upamo, da se bo našel način, s katerim se obtožbe umaknejo in da se dijakom omogoči mirno nadaljevanje šolanja, brez dodatnih stisk in negotovosti.

Mag. Frančiška Al-Mansour,

predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije