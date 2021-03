Tudi Slovenija začasno prekinja cepljenje s cepivi AstraZenece

Minister za zdravje se sklicuje na previdnost

Minister za zdravje Janez Poklukar je odredil začasno zaustavitev cepljenja proti covidu-19 s cepivom AstraZeneca. Kot je dejal, je svetovalna skupina sicer ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja, kljub temu pa je iz previdnosti predlagala začasno zaustavitev do končne odločitve Evropske agencije za zdravila.

"To pomeni, da bodo vsi, ki bi bili jutri cepljeni s cepivom AstraZenece, prestavljeni na čas po odločitvi Evropske agencije za zdravila (EMA) oz. bodo na vrsti, ko bodo prišli na vrsto za cepljenje z drugim cepivom," je dejal Poklukar na vladni novinarski konferenci o covidu-19.

Kljub temu, da je svetovalna skupina za cepljenje v petek že sprejela mnenje, da ni razlogov za prekinitev cepljenja s cepivom AstraZeneca, pa so jo zaradi številnih dvomov v varnost cepiva danes ponovno zaprosili, naj še enkrat pretrese varnost cepiva oz. zaplete po cepljenju.

Po pojavu primerov krvnih strdkov pri osebah, ki so se cepile s tem cepivom, se namreč vse več držav odloča, da začasno iz previdnosti ustavi cepljenje s tem cepivom. Nazadnje so to storili na Irskem, Nizozemskem in danes še v Italiji, Franciji, Nemčiji in Španiji.

In čeprav je strokovna skupina tudi tokrat ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja s cepivom AstraZenece, pa iz previdnostni predlaga, da se tovrstno cepljenje začasno zaustavi. Odločitev o začasni zaustavitvi cepljenja s tem cepivom je Poklukar torej sprejel "z namenom zagotavljanja maksimalne varnosti prebivalcev pri cepljenju".

Na vprašanje, kako bo to vplivalo na cepljenje tistih, ki so prvi odmerek tega cepiva že prejeli in bi morali drugi odmerek prejeti v naslednjih dneh ali tednih, pa je dejal, da režim cepljenja z AstraZeneco dovoljuje drugi odmerek do 84 dni po prvem. "Imamo dovolj časa, da EMA in ostale inštitucije pretresejo situacijo in sprejmejo usmeritve," je dodal.

Po besedah Poklukarja cepljenje z ostalimi cepivi - Pfizerja in BioNTecha ter Moderne - tudi vnaprej poteka normalno po programu cepljenja. Veseli pa ga, da so danes prejeli pozitivno mnenje o dodatnem številu odmerkov Pfizerjevega cepiva v naslednjih dneh.

EMA je v četrtek dala zeleno luč tudi cepivu Johnson & Johnson. A Poklukar še nima informacije, kdaj bo v Slovenijo prišla prva pošiljka tega cepiva in koliko odmerkov bo v njej.

Danes je sicer v Slovenijo prišla pošiljka s skoraj 20.000 odmerki cepiv Pfizerja, ta teden se še pričakuje pošiljka cepiv AstraZenece.