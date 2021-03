Za znižanje davka na ženske higienske izdelke

Nujen ukrep

V Levici so vložili predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, s katero bi znižali davek na ženske higienske izdelke z 22 na pet odstotkov. S tem bi ženskam omogočiti cenovno dostopnejše osnovne življenjske potrebščine. Za znižanje davčne stopnje za menstrualne higienske pripomočke so se zavzeli tudi v Mladem forumu in Ženskem forumu SD.

V Levici so ob vložitvi predloga novele opozorili, da je stopnja tveganja revščine pri ženskah višja kot pri moških, stanje pa se je v zadnjem letu zaradi epidemije poslabšalo.

Kot so spomnili, so v Levici pred petimi leti v sodelovanju s civilno družbo in Zvezo potrošnikov Slovenije predlagali spremembe zakona o davku na dodano vrednost, s katerim bi se za ženske higienske izdelke in menstrualne skodelice znižala stopnja DDV s sedanjih 22 na 9,5 odstotka. Predlog je zakonodajno pot končal na seji odbora za finance, kjer je proti glasovala tedanja koalicija SMC, SD in DeSUS, so navedli v Levici.

Z vloženo novelo pa predlagajo znižanje DDV na pet odstotkov. "Leta 2019 je bila namreč uvedena nova dodatna 5-odstotna znižana stopnja DDV, ki se trenutno uporablja za knjige in jo predlagamo tudi za ženske higienske izdelke, uvedbo ničelne stopnje DDV, ki bi bila najbolj smiselna, pa preprečuje trenutna zakonodaja EU," so zapisali.

Po oceni vodje poslanske skupine Levice Mateja T. Vatovca, je znižanje DDV na ženske higienske izdelke nujen ukrep. Sprejele so ga številne države EU, ki trenutno uvajajo že nove ukrepe za preprečevanje menstrualne revščine, kot so npr. brezplačno dostopni higienski izdelki v šolah in drugih javnih institucijah. V Levici zato napovedujejo dodatne predloge, ki bodo povečali dostopnost teh izdelkov.

Tudi Mladi forum in Ženski forum SD predlagata znižanje davčne stopnje za menstrualne higienske pripomočke. Kot je v današnji predstavitvi pobude dejala podpredsednica SD Andreja Katič, ministrstvo za finance poziva, da takoj pristopi k razlagi zakona skozi tolmačenje 49. člena pravilnika o izvajanju zakona, po katerem lahko ministrstvo nedvoumno predpiše, da se za te pripomočke uporablja znižana 9,5-odsotna stopnja DDV.

V Levici so ob tem izrazili zadovoljstvo, da so tudi v drugih strankah pripravljeni javno izraziti podporo našemu predlogu. "Glede na to, da je predlog Levice nazadnje že dobil podporo tudi Nove Slovenije, ima tokrat znižanje zelo realne možnosti za uspeh," so še navedli.

