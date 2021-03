»Počasi bomo videli, kakšno bo razmerje moči«

Do interpelacije ministra za kulturo Vaska Simonitija bo mogoče že kakšen glas več, pravi poslanec Levice Matej T. Vatovec

Ministrica Simona Kustec med včerajšnjo razpravo v Državnem zboru

© Borut Krajnc

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je po neuspešni interpelaciji ministrice za izobraževanje Simone Kustec v izjavi novinarjem ocenil, da je razprava pokazala vso praznost njenega ministrovanja. A kot pravi, ni razočaran, saj se na nek način pričakuje, kako bo glasovala koalicija. "Očitno ima še dovolj glasov," je ugotavljal.

"Glavni očitek ministrici je to, da je neaktivna in ne počne, kar bi se pričakovalo od vsakega ministra: da se bori z vsemi svojimi močmi za svoje področje," je po okoli 16-urni razpravi DZ o interpelaciji Kustečeve v izjavi novinarjem v imenu predlagateljev povedal Vatovec.

Na vprašanje, ali serija interpelacij - v kratkem sledita še dve - morda še dodatno krepi aktualno vlado, je odgovoril, da je odvisno od tega, s katere strani se gleda idejo interpelacije. Sam jo vidi velikokrat kot možnost, da dajo glas komu, ki ga ne dobi. Ponovil je, da so namreč interpelacijo Kustečeve spisali predvsem kot poskus prisluhniti vsem tistim, ki so poskušali priti do ministrstva v času koronakrize, a od ministrstva ni bilo posluha. To so bili po njegovih navedbah tudi očitki številnih učencev, dijakov, njihovih staršev, šolnikov, ki so "dobili meso v parlamentu".

"To je eden od pomembnih vidikov. To, da krepi koalicijo, pa le kaže na to, koliko je pomembna osebna integriteta in odgovornost v razmerju do odgovornosti do ljudi," je ocenil Vatovec.

Na vprašanje, ali pričakuje na četrtkovi interpelaciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja drugačen rezultat, pa je odgovoril: "Počasi bomo videli, kakšno bo razmerje moči. Do ministra za kulturo Vaska Simonitija bo mogoče že kakšen glas več."

Opozicijskim LMŠ, SD, Levici in SAB v DZ namreč ni uspelo zbrati dovolj glasov v podporo interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport. Interpelacijo je podprlo 38 poslancev, 41 jih je bilo proti. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti najmanj 46 poslancev.