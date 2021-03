Vse več držav prekinja cepljenje s cepivom AstraZenece

O (ne)varnosti cepiva bo danes razpravljala tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

© pixabay.com

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s področja cepiv bodo danes razpravljali o varnosti cepiva proti covidu-19 britansko-švedske družbe AstraZeneca. Najnovejše podatke bodo začeli preučevati tudi na Evropski agenciji za zdravila (Ema).

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je včeraj sporočil, da so tovrstne ocene rutinska praksa, za zdaj pa še niso vzpostavili nobene povezave med krvnimi strdki in cepivom AstraZenece.

Obstoječe podatke na to temo bo danes začel preučevati tudi varnostni odbor Eme (Prac), ki je v tesnem stiku s proizvajalcem in strokovnjaki. Za četrtek pa je sklical izredni sestanek, na katerem bodo razpravljali o morebitnih nadaljnjih korakih.

Doslej je več držav, med njimi Nemčija, Francija, Španija, Italija, Luksemburg, Ciper, Latvija in Švedska prekinilo cepljenje s cepivom AstraZeneca ali določeno serijo tega cepiva zaradi domnev, da povzroča krvne strdke in druge stranske učinke. Večina držav namerava počakati na odločitev Eme o varnosti omenjenega cepiva za cepljenje proti covidu-19.

V ponedeljek se je omenjenim državam pridružila tudi Slovenija, ko je minister za zdravje Janez Poklukar odredil začasno zaustavitev cepljenja s cepivom AstraZeneca. Kot je dejal, je svetovalna skupina sicer ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja, kljub temu pa je iz previdnosti predlagala začasno zaustavitev do končne odločitve Eme.

AstraZeneca je sicer navedla, da je bilo med okoli 17 milijoni cepljenih v EU in Veliki Britaniji zaznanih 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije, kar da je manj od pričakovanj med splošno populacijo.