»Temu pritisku ne bom podlegel«

Predsednik računskega sodišča poziv SDS, NSi in SNS označuje kot nesprejemljiv politični pritisk na vodenje neodvisne institucije

Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča RS

© Uroš Abram

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel predlog SDS, NSi in SNS o ugotovitvi prenehanja njegovega mandata razume kot nedostojen in nesprejemljiv politični pritisk na vodenje neodvisne institucije. Ta pritisk pa sovpada s časom izdaje revizijskega poročila o zaščitni opremi, je spomnil in zagotovil, da ne bo podlegel pritisku.

V SDS so namreč prepričani, da Veselova funkcija v Mednarodni nogometni zvezi ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča.

"Takšno ravnanje poslanskih skupin je slab signal za vse funkcionarje, ki morajo delovati neodvisno."



Tomaž Vesel,

predsednik računskega sodišča RS

Argumente predlagateljev o domnevnem nasprotju interesov zaradi njegove funkcije v Mednarodni nogometni zvezi je Vesel označil za pravno nevzdržne. Kot je poudaril, je Fifa tako po švicarskem kot po slovenskem pravu ustanova. Zato takšno delo po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije lahko opravlja in za to ne potrebuje nobenega dovoljenja, ne državnega zbora ne koga drugega.

Sicer pa je takšno ravnanje poslanskih skupin po njegovi oceni slab signal za vse funkcionarje, ki morajo delovati neodvisno.