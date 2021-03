V Sloveniji najbolj zaupamo cepivu Pfizerja in BioNTecha

Cepivo Pfizerja in BioNTecha je na prvem mestu tudi na Hrvaškem

V Sloveniji med cepivi proti covidu-19 najbolj zaupamo cepivu Pfizerja in BioNTecha, na drugem mestu pa je cepivo proizvajalca Johnson & Johnson. Cepivo Pfizerja in BioNTecha je na prvem mestu tudi na Hrvaškem, v BiH pa je na drugem mestu, kaže regionalna meritev Valicona.

Cepivoma Moderne in AstraZenece anketiranci v Sloveniji in na Hrvaškem zaupajo približno enako, po drugi strani pa sta ti dve cepivi nižje uvrščeni v Srbiji in BiH. Vendar pa v družbi Valicon izpostavljajo, da je bila meritev izvedena pred zaustavitvijo cepljenja s tem cepivom v Avstriji in zatem v nekaterih drugih državah, tudi v Sloveniji, kar je po njihovih navedbah zagotovo vplivalo na dojemanje cepiva v zadnjih dnevih.

Rusko cepivo Sputnik in kitajska cepiva se v Sloveniji uvrščajo na konec lestvice, saj Sputniku zaupa 16 odstotkov in kitajskim cepivom le pet odstotkov vprašanih. Najbolj pa mu zaupajo v Srbiji, kjer ga je 30 odstotkov vprašanih navedlo kot cepivo, ki mu najbolj zaupa, še dodatnih 34 odstotkov pa jih je odgovorilo, da zaupajo tudi njemu. V Srbiji sta sicer zelo priljubljena tudi kitajska Sinovak in Sinopharm, ki sta pri njih tako kot kot Sputnik že dostopna.

Sputnik se na prvo mesto uvršča tudi v BiH, čeprav pri njih tako kot nobeno drugo tudi to cepivo ni dostopno. Kot prvo izbiro ga je navedlo 31 odstotkov vprašanih. Na Hrvaškem se medtem uvršča na drugo mesto, čeprav ni dostopen niti pri njih. Kar 13 odstotkov vprašanih ga je navedlo kot prvo izbiro.

Približno tretjina vprašanih v Sloveniji in na Hrvaškem ne zaupa nobenemu cepivu, v BiH je takšnih četrtina, v Srbiji pa petina.

Raziskovalci so spraševali tudi o tem, ali se vprašani nameravajo cepiti. V Sloveniji je namero izrazilo 56 odstotkov vprašanih, kar je odstotno točko manj kot pri zadnji meritvi. Na Hrvaškem je delež tistih, ki so se že cepili ali se še nameravajo, tri odstotne točke nižji.

V Srbiji pa izstopa delež že cepljenih, saj je takšnih kar 19 odstotkov, še dodatnih 35 odstotkov vprašanih pa se še namerava cepiti. V BiH se je zaenkrat cepil le en odstotek vprašanih, a po drugi strani bi se jih kar 61 odstotkov zagotovo ali verjetno cepilo, čeprav ta država še nima cepiva.

Valicon je raziskavo izvedel od 4. do 7. marca, v Sloveniji pa je sodelovalo 506 vprašanih. Podobno število sodelujočih je bilo v ostalih treh državah, so navedli v družbi.