Slovenec bo novi podžupan v Celovcu

Lojze Dolinar je predstavnik slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem

Lojze Dolinar

© Twitter

Predstavnik slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem Lojze Dolinar bo novi celovški podžupan, je danes med drugim napovedal novoizvoljeni župan Christian Scheider, ki je v nedeljo slavil v drugem krogu občinskih volitev na avstrijskem Koroškem. Njegova stranka Team Koroška še išče koalicijske partnerje za vodenje koroške prestolnice.

Kot navaja avstrijska tiskovna agencija APA, je bil pedagog in prevajalec Dolinar leta 2013 že izvoljen v koroški deželni svet, tedaj sicer kot član stranke Team Stronach. Po vsega štirih mesecih je sicer iz zdravstvenih razlogov odstopil. Leta 2018 je bil nato po deželnih volitvah del pogajalske ekipe svoje stranke na koalicijskih pogajanjih s socialdemokrati (SPÖ), vendar v javnosti ni izstopal.

Na letošnjih volitvah je bil Dolinar na listi Team Koroška izvoljen v celovški mestni svet, zdaj pa bo drugi celovški podžupan.

Ob imenovanju so mu danes že čestitali v Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS). "Iz vidika narodne skupnosti je razveseljivo, da bo v prihodnje imela močno zastopanost v koroški prestolnici," so zapisali. Dolinar sicer na svojem profilu na Twitterju favorizira vlado Janeza Janše in politiko stranke SDS, je odkrito protilevičarski in protipartizanski, retvital pa je tudi precej vsebin, ki so jih zapisali posamezniki slovenske desnice, kot so Žiga Turk, Jože Možina in Boštjan M. Zupančič. To sicer ne preseneča, saj je bil župan Scheider prej pri avstrijskih svobodnjakih (FPÖ), nekdanji stranki pokojnega nacionalista Jörga Heiderja.

Poleg Dolinarja bo slovensko manjšino v mestnem svetu predstavljala tudi Sonja Koschier, ki je bila izvoljena na listi Zelenih.

Scheider je sicer danes skupaj z vodjo stranke Gerhardom Köferjem predstavil tudi novega vodjo skupine celovških mestnih svetnikov stranke Team Koroška. To bo poslovnež Patrick Jonke, ki je skupaj s Schneiderjem v stranko prestopil od svobodnjakov (FPÖ). Vodil bo tudi županov urad, je napovedal Scheider.

Bodoči župan medtem pospešeno išče partnerje za sodelovanje v koaliciji, ki bo vodila mesto. Kot je dejal, je odprt za pogovore z vsemi strankami, ki so se prebile v mestni svet, bo pa vabila izdal glede na moč, ki jo ima posamezna stranka. Po oblikovanju koalicije se bo odločil še glede ostalih položajev v mestni upravi, je napovedal.

Največ sedežev v 45-članskem mestnem svetu bodo imeli sicer socialdemokrati - 15, Team Koroška pa 11. Ljudska stranka (ÖVP) jih bo imela 7, FPÖ 5, Zeleni 4, stranka Neos pa 3. Na županskih volitvah je Scheider v drugem krogu v nedeljo premagal kandidatko SPÖ, dosedanjo županjo Maria-Luiso Mathiaschitz-Tschabuschnig. Prejel je 53,5 odstotka glasov.