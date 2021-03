Zver in SDS ob reklamiranju stališč uporabila prijazne grafike ...

... da bi poudarila negativne posledice »dokazanega« tožarjenja Evropi, kot mu večkrat ljubkovalno pravijo

Slovenski evroposlanec iz kvote SDS se je vključil v plenarno zasedanje evropskega parlamenta o svobodi medijev v Sloveniji. Dr. Milan Zver v skladu s svojo politično linijo kakopak ni priznal, da bi prihajalo do vladnih poskusov utišanja svobodnih medijev, kot se je zgodilo na Poljskem in Madžarskem, ustrezala mu ni niti razširitev razprave na Slovenijo skozi pobudo socialdemokratov in liberalcev (socialistov).

Njegov nastop vsebuje šokanten premislek o posledicah "gonje proti desnim vladam", ki da jo izvaja levica in bo imela, pred čimer svari, posledice za državo v celoti. Poglejmo si del njegovih nenavadnih misli in izpeljav, pomembnejše dele sem označil:

Kot sem poudaril že zgoraj, je vsaka razprava o tej temi dobrodošla. Če bi jih imeli več na nacionalni in lokalni ravni, ne bi bili v tako slabem položaju, kot smo. Toda posledice lahko postanejo v določenih okoliščinah katastrofične. Če bo levici uspelo dokazati, da v Sloveniji ni vladavine prava, bo kazen prišla na podlagi pravkar sprejetega mehanizma o vladavini prava pri črpanju evropskih sredstev. V najboljšem primeru bi prišlo do večjih zamujanj, kar bo povzročilo konkretno gospodarsko škodo. Seveda, če bo Sloveniji dokazana sistematična kršitev vladavine prava, bo Slovenija prikrajšana za velika sredstva, ki zanjo predstavljajo zgodovinsko razvojno priložnost. Da zaključim, lahko se zgodi, da vas bodo, kolegi in predvsem kolegice iz socialistov in liberalcev v EP, nekoč vprašali po pameti in vaši odgovornosti za morebitne izgubljene milijarde evrov. Ne gre le za to, da nižate ugled Slovenije tik pred predsedovanjem, ampak ogrožate njen razvoj.

Sklicevanje na slabe posledice

Evroposlančeva sugestija je več kot enoznačna, dokazana sistematična kršitev vladavine prava prinaša odtegnjena sredstva za Slovenijo, ki zanjo predstavljajo zgodovinsko razvojno priložnost. Jasno je, da Zverova misel implicira naslednje nujno sklepanje:

1. Če bo levici uspelo dokazati, da v Sloveniji ni vladavine prava, bodo sledile katastrofične posledice, kaznovani bomo pri dodelitvi sredstev, ki jih ne prejmejo države, ki kršijo vladavino prava, kar bo pomenilo ogrožanje razvoja države.

2. Zato si uspešnega dokazovanja, da v Sloveniji ni vladavine prava, ne smemo želeti.

Jasno je, da Zverov premislek v celoti temelji na ideji, da je ravnanje pravilno ali zgrešeno izključno na podlagi sprejemljivosti ali nesprejemljivosti posledic, ki jih proizvaja. Argumentacijska shema sklicevanja na posledice je običajno preprosta:

1. Stališče X vodi do negativnih (dobrih) posledic.

2. (Ob tem velja, da je zaželenost posledic vsakič nerelevantna za resničnost X.)

3. Zato je X napačen (ali resničen).

Konkretno: Zvera ne zanima »vsebina« uspešnega dokazovanja, da v Sloveniji ni vladavine prava, ne skrbi ga njena odsotnost in upravičenost očitkov, pač pa njegovo zgrešenost izpeljuje iz negativne posledice, ki bo sledila v obliki nedodelitve evropskega denarja. Ker tega denarja ne bo, posredno namiguje, »dokazana sistematična kršitev vladavine prava« in z njim povezano ravnanje ni pravilno stališče. Ob tem vse, ki izvajajo dokaze ali si tega želijo, celo sprašuje po pameti in omenja njihovo enormno odgovornost!

Tudi v lepi grafiki: Zvera skrbi uspešen dokaz

Pri razmisleku gre osupljivo celo tako daleč, da v svojo izpeljavo vključi pojem »dokaza« in njegove »uspešnosti«, kjer ta predpostavlja njegovo resničnost. Da ga bolj skrbi nedodelitev denarja od resničnosti dokazil in evidence o nepravni državi, predstavlja pomenljivo ilustracijo, kako daleč smo v Sloveniji prišli v javni argumentaciji in obenem politiki. Namreč do točke, ko je resničnost dokazov dobesedno postala odvečna in nevarna, potrebno jo je zatajiti!

Raje molčati

Predstavljajmo si uporabo istega sklicevanja na slabe posledice na drugih sorodnih primerih tega trenutka: Evropo ne smemo obveščati o primerih pritiskov na naše medije, saj bodo sicer mislili, da je pri nas svoboda medijev ogrožena; prenehajmo govoriti, da se Slovenija orbanizira, ker bo to odvrnilo investitorje v našo državo (razen madžarskih); če bomo še naprej poročali o nižanju demokratičnih standardov, bo to škodovalo predsedovanju Svetu EU, zato informiranje ustavimo. Ne velja sicer za vse primere sklicevanja, toda včasih so implikacije pozivanja k temu, da nečesa ne storimo ali da raje molčimo, hitro prepoznavne.

O evroposlančevem manipulativnem prepričanju, da obstaja medijska svoboda tako dolgo, dokler nekdo lahko pove, da ni medijske svobode, sem pisal nedavno. Zver in stranka SDS sta ob reklamiranju stališč uporabila prijazne grafike, da bi poudarila negativne posledice »dokazanega« tožarjenja Evropi, kot mu večkrat ljubkovalno pravijo. Na tviterju je nekdo jedrnato komentiral njihovo skrb in zadrego okoli vladavine prava: "Potem pa nehajte kršiti, pa je."

Saj res, na to nikakor niso pomislili.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**