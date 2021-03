Računsko sodišče bo danes objavilo revizijsko poročilo glede nakupa zaščitne opreme

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo RS

Računsko sodišče bo danes objavilo revizijsko poročilo glede nakupa zaščitne in medicinske opreme v času epidemije covida-19. Predlog poročila je sodišče izdalo 15. februarja po tistem, ko so zaključili razčiščevalne sestanke z zavodom za blagovne rezerve, vlado ter ministrstvi za obrambo, gospodarstvo ter zdravje.

Predlog revizijskega poročila je bil vročen le revidirancem in nekdanjim odgovornim osebam revidirancev iz revidiranega obdobja in ni javen dokument. Na predlog so lahko vsi prejemniki podali ugovor v roku osmih dni od vročitve predloga revizijskega poročila.

Spletni portal Necenzurirano je 18. februarja poročal, da je iz predloga revizijskega poročila razvidno, da je imelo ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, ključno vlogo v poslih z dobavo zaščitne opreme med prvim valom epidemije covida-19. Počivalšek ali njegovi ljudje so imeli glavno besedo v postopkih nabav, čeprav za to niso imeli nobenih pristojnosti, vso odgovornost pa so prelagali na zavod za blagovne rezerve.

Revizija po njihovih navedbah ugotavlja, da je skoraj polovica od 64 dobaviteljev v Slovenijo pripeljala opremo, ki ni imela ustreznih certifikatov. Teh ogromnih količin mask in druge opreme tudi po koncu prvega vala epidemije ni preverjal nihče. Prav tako številni dobavitelji, ki so podpisali pogodbe o dobavi, k ponudbam niso priložili fotografij posameznih kosov opreme. Kar 32 od 64 pogodb pa je bilo sklenjenih na podlagi ponudb, ki niso vključevale bistvenih elementov, ali pa dobavitelji sploh niso posredovali ponudb, je poročal portal.