Svarilo pred nasiljem desničarskih skrajnežev

V ZDA rasistični skrajneži in milice predstavljajo največjo domačo teroristično grožnjo, ki se bo letos verjetno še povečala

Zloglasni vdor v ameriški Kapitol

© Flickr

Urad nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti ZDA je objavil oceno obveščevalnih agencij, ki svarijo, da v ZDA rasistični skrajneži in milice predstavljajo največjo domačo teroristično grožnjo, ki se bo letos verjetno še povečala.

Obveščevalci menijo, da je največja verjetnost, da velik teroristični napad proti civilistom v ZDA izvedejo rasno motivirani skrajneži, skrajne protivladne milice pa bodo bolj verjetno napadle ameriško policijo, vladne birokrate in poslopja.

Poročilo posebej izpostavlja rasistične bele skrajneže (supremaciste), ki naj bi imeli zaskrbljujoče povezave s tujimi skrajneži. Na lestvici domačih groženj so tudi nasprotniki pravice do umetne prekinitve nosečnosti in "vsi tisti, ki sami sebi pravijo suvereni državljani, ker verjamejo, da so imuni pred zakoni in vladno avtoriteto".

Poročilo opozarja, da bodo trditve nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovih podpornikov o volilnih prevarah, ukrepih proti pandemiji covida-19 in razne teorije zarote letos skoraj zagotovo prepričale domače skrajneže v nasilje.

Pri izdelavi poročila je poleg obveščevalnih agencij sodeloval tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.