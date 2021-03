»Ne moremo si privoščiti, da bi tudi v naslednji krizi delovali neučinkovito«

Transparency International (TI) Slovenia ob objavi revizijskega poročila poudarja, da je treba na podlagi ugotovitev sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje neučinkovitega delovanja v prihodnjih izrednih razmerah

Transparency International (TI) Slovenia ob objavi revizijskega poročila o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje pandemije covida-19 poudarja, da je treba na podlagi ugotovitev sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje neučinkovitega delovanja v prihodnjih izrednih razmerah.

"V prvi vrsti pričakujemo, da vsi revidiranci temeljito preučijo poročilo in sledijo priporočilom računskega sodišča. A hkrati je pomembno, da se opravi širša razprava o tem, kako se v prihodnje spopasti z delovanjem v izrednih razmerah, da se izognemo podobnim situacijam," je v sporočilu za javnost poudarila predsednica TI Slovenia Alma Sedlar.

Poraba javnih sredstev vpliva na obseg in kakovost javnih storitev, hkrati pa je pomemben dejavnik pri zaupanju državljanov v delovanje javnih institucij, kar je še posebej pomembno v kriznih časih.

"V TI Slovenia se zavedamo pomembnosti transparentne in učinkovite porabe javnih sredstev, zato smo pred kratkim oblikovali posvetovalno skupino o naročilih v izrednih razmerah. S tem želimo nadaljevati razpravo, ki bo pripomogla k učinkovitemu naročanju tudi v prihodnje. Ne moremo si privoščiti, da bi tudi v naslednji krizi delovali neučinkovito," je še dodala. Posvetovalna skupina bo svoje delo začela v kratkem in bo stremela k oblikovanju priporočil, ki bodo v pomoč udeležencem v procesih javnega naročanja v izrednih razmerah.

Računsko sodišče je v danes objavljenem poročilu namreč ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti. Po oceni računskega sodišča vlada, omenjena tri ministrstva in zavod niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. "Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti," so zapisali.