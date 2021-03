Ali zna kdo šteti do tri?

Si predstavljate, kakšen šele bi bil lahko odziv vašega imunskega sistema ob zaresni okužbi z virusom covid-19, če se že na cepivo, ki ne vsebuje živega virusa, ampak le delček njegovega plašča, vaš imunski sistem odzove tako burno?

Redke bolezni so izredno velika skupina različnih kompleksnih bolezenskih stanj, okoli 8000 različnih bolezni je, ki posamezno prizadenejo manj kot enega od 2000 ljudi (torej pol tisočinke), vendar pa kumulativno zajemajo nekje od pet do sedem odstotkov prebivalstva. Glede na velikost populacije v Republiki Sloveniji lahko ocenimo, da z eno od redkih bolezni živi okoli 100.000 bolnikov. Glede na nekajletno statistiko tudi lahko izračunamo, da se na leto rodi približno 20.000 otrok, od teh jih ima okoli 1000 eno od teh redkih bolezni. Vse te bolezni niso vidne takoj ob rojstvu, tudi ne sočasno, se pa v otroški dobi izrazi okoli 80 odstotkov vseh redkih bolezni, velika večina med njimi je genetsko pogojena. Torej ima vsak dvajseti otrok v vsaki generaciji eno od redkih bolezni, ki so večinoma genetsko pogojene. Za primer, pred kratkim je bila javnosti predstavljena spinalna mišična atrofija, degenerativna bolezen, s katero se v vsaki generaciji v Sloveniji (20.000 živorojenih otrok), torej vsako leto, rodita eden do dva otroka.