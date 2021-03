Monika Weiss | foto: Uroš Abram

Mi umiramo, oni služijo

Anhovo je ogledalo 30-letne samostojne države Slovenije in njenega odnosa do ljudi

Ljudje iz Anhovega so svojcem, umrlim zaradi azbesta, na kanalskem pokopališču postavili obeležje – pomenljivo, na dan državnosti, 25. junija 2016.

»Samo še nadškofa ni bilo tukaj. Vsi drugi so že prišli, pa od vseh ni bilo nič,« videnje državne politike v zadnjih desetletjih povzame Bogomir Bavdaž. Je domačin iz Anhovega, nekdanji delavec Salonita, azbestni bolnik in okoljski aktivist, gonilna sila društva Eko Anhovo. »Vsak minister, vsak poslanec, vsak državni uradnik in tudi občinski svetnik bi moral nekaj časa živeti tukaj in videti, za kaj je odgovoren, kaj je podpisal in kaj dopušča. Potem bi se verjetno kaj spremenilo.«