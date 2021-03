Združeni narodi: »Covid-19 bo verjetno postal sezonska bolezen«

Svetovna meteorološka organizacija (WMO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov, pravi, da bo covid-19, če se bo obdržal več let, postal močna sezonska bolezen

Covid-19 se bo najverjetneje razvil v sezonsko bolezen, so danes sporočili iz Svetovne meteorološke organizacije (WMO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Ob tem so posvarili pred hitrim sproščanjem ukrepov za zajezitev pandemije glede na sezono, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več kot leto dni po izbruhu novega koronavirusa obstaja še veliko neznank glede širjenja bolezni covid-19, ki je zahtevala skoraj 2,7 milijona življenj po celem svetu. Ekipa strokovnjakov WMO, ki preučuje potencialni vpliv podnebja in kakovosti zraka na širjenje covida-19, je v prvem poročilu našla nekaj namigov, da bi lahko covid-19 postal sezonska bolezen.

Strokovnjaki so poudarili, da so respiratorna virusna obolenja pogosto sezonska z vrhunci jeseni ali pozimi, kot je to primer pri gripi. "To krepi pričakovanja, da bo covid-19, če se bo obdržal več let, postal močna sezonska bolezen," so sporočili v izjavi.

Trenutno je na širjenje bolezni najbolj vplivalo ravnanje vlad, ki so uvajale ukrepe, kot so nošenje zaščitnih mask in omejitev potovanj, in ne toliko vreme, so dodali.

"V tem trenutku še ni dokazov, ki bi podprli uporabo meteoroloških dejavnikov in kvalitete zraka pri vladnih odločitvah o sproščanju ukrepov, s katerimi manjšajo število okužb."



Ben Zaitchik,

Univerza Johnsa Hopkinsa

"V tem trenutku še ni dokazov, ki bi podprli uporabo meteoroloških dejavnikov in kvalitete zraka pri vladnih odločitvah o sproščanju ukrepov, s katerimi manjšajo število okužb," je opozoril eden od vodilnih v ekipi Ben Zaitchik z ameriške univerze Johnsa Hopkinsa.

V prvem letu pandemije covida-19 so namreč ponekod zabeležili porast okužb tudi v toplejšem obdobju leta, je dodal.

Strokovnjaki so se sicer osredotočili le na zunanje vremenske pojave in kvaliteto zraka. V laboratorijskih preiskavah so ugotovili, da virus preživi dlje v mrzlem in suhem vremenu ter ko je malo ultravijolične svetlobe. Še vedno pa ne morejo trditi, ali vreme v resničnih pogojih pomembno vpliva na širjenje virusa.