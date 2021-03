Krek: »Verjetno bomo šli v nov epidemični val«

Direktor NIJZ Milan Krek je danes dejal, da nas v naslednjih tednih najverjetneje čaka nov epidemični val covida-19, ki se bo v posameznih državah razvijal različno

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je danes dejal, da nas v naslednjih tednih najverjetneje čaka nov epidemični val covida-19, ki se bo v posameznih državah razvijal različno. Ob tem Kreka skrbijo tudi nove, bolj kužne različice koronavirusa, strokovno posvetovalno skupino pa dodatna sproščanja ukrepov.

"Pandemija covida-19 v svetu se razvija naprej, število okuženih se povečuje. EU je eno najbolj ogroženih območij, situacija se v nekaterih državah celo poslabšuje," je epidemiološke razmere na današnji novinarski konferenci opisal Krek. Med drugim je izpostavil Češko, pri kateri je dodal, da je situacija "tako težka, da so morali zaprositi za mednarodno pomoč".

V Sloveniji se je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami zmanjšalo število smrtnih primerov, a Kreka tudi v luči novih različic koronavirusa skrbi dnevno dvigovanje števila okužb.

Ob tem je opozoril, da v zadnjih dneh število novih primerov v marsikateri regiji raste, po današnjih podatkih je v rumeni fazi le še posavska regija.

Krek sicer meni, da bo vrh epidemičnega vala, ki nas po njegovem "najverjetneje čaka v prihodnjih tednih", nizek, "če se bomo zelo dobro držali vseh preventivnih ukrepov". Na milejši potek naslednja vala bi bo Krekovih besedah lahko vplivalo tudi število cepljenih oseb in tistih, ki so covid-19 že preboleli.

Kot je še poudaril, je napačno mišljenje, da je okužba nevarna samo starejšim. "Pri njih je res višja smrtnost, a tudi mlajši zbolijo s težkim potekom bolezni in imajo lahko dolgoročne posledice."

Strokovno svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje skrbijo sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja okužbe, kar so po Krekovih navedbah v sredo tudi sporočili politikom. Vsi napori so namreč usmerjeni v to, da se pouk do konca šolskega leta izvaja v šolah.

