Jutri se bo cepila tudi vlada

V Sloveniji se nadaljuje cepljenje z AstraZeneco

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Janez Poklukar je po ugotovitvi odbora Evropske agencije za zdravila, pristojnega za varnost, da je cepivo podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, sporočil, da bo Slovenija po začasni prekinitvi v petek nadaljevala uporabo cepiva tega proizvajalca. V petek se bodo z njim cepili tudi predsedniki republike, DZ, vlade in DS.

"Kot zdravnik in minister za zdravje bom na prvo mesto vedno postavljal zdravje ljudi, zato sem pred dvema dnevoma iz previdnosti ustavil cepljenje," je v večerni izjavi za javnost spomnil Poklukar. Tako Slovenija kot tudi več drugih evropskih držav se je za začasno ustavitev cepljenja odločilo po pojavu primerov krvnih strdkov pri osebah, ki so se cepile s tem cepivom britansko-švedskega podjetja.

Po njegovem mnenju današnja odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema) in tudi mnenje strokovne posvetovalne skupine potrjujeta, da je cepivo varno. "Zato bomo danes cepilne centre obvestili, da z jutrišnjim dnem nadaljujejo cepljenje tudi s cepivom AstraZenece," je napovedal minister.

V petek se bodo po Poklukarjevih informacijah cepili tudi zaposleni v parlamentu, iz vladnega urada za komuniciranje pa so medtem že sporočili, da se bodo v petek v prostorih ljubljanske izpostave Nacionalnega inštituta za javno zdravje s cepivom AstraZenece cepili predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Igor Zorčič in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.

Nadaljevanje cepljenja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, za katere je namenjeno cepivo AstraZenece, je odvisno predvsem od organizacije cepilnih mest. "Cilj pa je, da se cepljenje, kjer je le možno, organizira tudi preko konca tedna, kajti na ta način ne obremenjujemo šolskega procesa zaradi morebitnega bolniškega staleža," je dodal minister Poklukar.

Po njegovi oceni odločitev, da cepljenje z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja do končne odločitve Eme za nekaj dni prekinejo, dodatno vliva zaupanje v to, da proces cepljenja v celoti obvladujejo in da so cepiva varna. "Ta manever je kvečjemu dodaten razlog za to, da vsi pristopimo k cepljenju," je še pozval.

Poklukar je vse prebivalce v bojazni pred novim zagonom epidemije še pozval, naj upoštevajo vse osnovne zaščitne ukrepe, kot so nošenje maske, razkuževanje rok, vzdrževanje razdalje, prezračevanje. V zadnjih dneh namreč opažajo trend rasti epidemije.