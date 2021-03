»Teh krivic ne more popraviti nobena spravna izjava«

V ZZB NOB poudarjajo, da so bili partizani mednarodno priznana vojska protifašističnega zavezništva, vsi njihovi domači nasprotniki pa del fašističnih in nacističnih oboroženih sil

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije nasprotujejo nedavni izjavi SAZU, saj menijo, da se z njo opravičuje kolaboracijo z okupatorjem. Predsednika SAZU Petra Štiha je namreč pred nekaj dnevi sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v svoji izjavi ocenil, da je "spravna" izjava SAZU izjemno dragocen dokument, ki "prispeva k razčiščevanju našega odnosa do polpretekle zgodovine" in "v luči naše prihodnosti tematizira naše vrednote". "V tridesetih letih je bilo storjenih veliko simbolnih in stvarnih dejanj, nikoli pa političnim institucijam oziroma institucijam nacionalnega pomena, kot je SAZU, ni uspelo sprejeti dokumenta, ki bi ubesedil slovensko spravo. To je danes vam, po tridesetih letih, uspelo," je poudaril.

Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) je v "spravni" izjavi med drugim zapisala, da moramo Slovenci doseči soglasje o temeljnih vrednotah, na katerih temelji narodna skupnost. "Ne bi smelo biti sporno, da je bil upor proti okupatorju upravičen, oborožena kolaboracija z okupatorjem pa ne, polastitev NOB s strani komunistične partije in revolucionarni teror nista bila upravičena, odpor proti temu pa je bil," so zapisali v SAZU.

"Narodna zgodovina ne more temeljiti na izdajstvu, in to ne glede na vzrok izdajstva. Ker je vojna sama po sebi zločin, so tudi vse strani tako med vojno kot po njej počele grozodejstva. Vzrok vseh grozodejstev pa izvira iz napada okupatorjev na slovenski narod in iz kolaboracije domačih sil z okupatorjem."



V ZZB NOB pa menijo, da se s tem v celoti zanika in zamolčuje temeljno in najpomembnejše zgodovinsko dejstvo o drugi svetovni vojni pri nas, to je, da so bili partizani oziroma narodnoosvobodilna vojska mednarodno priznana vojska protifašističnega zavezništva, vsi njihovi domači nasprotniki pa del fašističnih in nacističnih oboroženih sil. "S tega osnovnega zgodovinskega izhodišča mora izhajati vsakršno 'družbeno soglasje' o drugi svetovni vojni pri nas," so zapisali v ZZB NOB.

"Ljudem so se med vojno dogajale krivice, ki jih morajo ljudje oprostiti drug drugemu, če želijo živeti v sožitju in razumevanju. Teh krivic ne more popraviti nobena 'spravna izjava', še posebno pa ne takšna, ki ne upošteva zgodovinskih dejstev, zgodovinskega okvira."



"Danes sicer lahko razumemo vzroke za oboroženo sodelovanje majhnega dela Slovencev s sovražnikom, a odgovornost za bratomorni boj nosijo prav tisti, ki so sprejeli orožje iz rok okupatorja," so zapisali.

V ZZB NOB sicer vsem priznavajo pravico do groba, zato se tudi zavzemajo, da se dostojno uredi vprašanje vojnih in povojnih grobišč obeh vojskujočih se strani, "vendar ne tako, da se opravičuje kolaboracijo z okupatorjem".

"Kolaboracija z okupatorjem, ne glede na obliko, v kateri je potekala, je bila neupravičena. Narodnoosvobodilni boj in socialna revolucija sta neločljiva. Poskusom zgodovinskega revizionizma v imenu današnjih parcialnih političnih interesov se je potrebno vsakič znova zoperstaviti."



Na "spravno" izjavo SAZU se je na Twitterju odzval tudi vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec in zapisal, da je bil odpor proti okupatorju upravičen. "Kolaboracija z okupatorjem, ne glede na obliko, v kateri je potekala, je bila neupravičena. Narodnoosvobodilni boj in socialna revolucija sta neločljiva. Poskusom zgodovinskega revizionizma v imenu današnjih parcialnih političnih interesov se je potrebno vsakič znova zoperstaviti," je zapisal.