Največ zaupanja državljanov izgubili policisti

Med epidemijo so glede na čas pred njo največ zaupanja državljanov pridobili univerzitetni profesorji, učitelji, občinski uradniki in novinarji, največ pa so ga izgubili policisti, ugotavlja Valicon. Najbolj zaupanja vredna institucija ostajajo mala podjetja, na dnu lestvice pa ostajajo ključne institucije izvršne in zakonodajne oblasti ter cerkev.

Družba Valicon je do teh ugotovitev prišla z raziskavo Ogledalo Slovenije, ki jo izvaja od decembra 2012. Kot so zapisali v sporočilu za medije, je marčevska meritev pokazala, da najbolj zaupanja vredna institucija ostajajo mala slovenska podjetja. Stopnja zaupanja se je v primerjavi s prejšnjim merjenjem zvišala za 11 točk na 63 točk.

Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi bila stopnja enaka 100. Nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh ne zaupajo; v tem primeru bi bila stopnja zaupanja -100, so način merjenja zaupanja obrazložili v Valiconu.

Na drugem mestu lestvice najbolj zaupanja vrednih institucij ostaja "podjetje, organizacija, v kateri delujete" (stopnja zaupanja 44, rast za osem točk). Na tretjem mestu je šolstvo, na četrtem trgovine in trgovska podjetja ter velika slovenska podjetja, sledijo pa zdravstvo, vojska in policija, ki zaključujejo lestvico institucij s pozitivno stopnjo zaupanja.

Na dnu lestvice ostajajo ključne institucije izvršne in zakonodajne oblasti ter cerkev. Na zadnjem mestu vztraja državni zbor (stopnja zaupanja -60, rast +5), tik pred njim so stranke vladne koalicije (-58, rast +2) in vlada (-57, padec -3). Lestvico institucij s stopnjo zaupanja pod stopnjo -50 zaključuje cerkev (-54, rast +3). Pred njo so stranke opozicije (-46, padec -6) in mediji (-35, padec -4), a je pri teh dveh rezultat po navedbah Valicona še vedno občutno boljši kot pred epidemijo.

Zdravstvo in policija sta pri tem nekaj zaupanja v času po juniju 2020 izgubili - zdravstvo tri, policija pa šest točk. Pri zdravstvu to ne predstavlja večje spremembe, saj se ohranja večji del zaupanja, pridobljenega v prvem obdobju epidemije; razlika glede na november 2019 je tako še vedno +19 točk. Pri policiji pa gre za nadaljevanje negativnega trenda; glede na november 2019 je stopnja zaupanja nižja za 12 točk. Stopnja zaupanja v policijo zdaj znaša 14 točk, najvišjo vrednost pa je Valicon izmeril v prvem polletju leta 2014 (33) in decembra 2018 (30).

Institucije, ki so glede na čas pred epidemijo, torej glede na meritev novembra 2019, pridobile največ zaupanja, so trgovine in trgovska podjetja, Evropska komisija, RTV Slovenija in šolstvo. Glede na ta kriterij sledijo banke, zdravstvo, stranke opozicije, sodišča, mala in velika slovenska podjetja, sindikati, mediji ter župani. V tem obdobju so največ zaupanja izgubili predsednik republike, policija in velika tuja podjetja.

Tudi pri poklicih je vrstni red na vrhu nespremenjen. Najbolj zaupanja vredni ostajajo gasilci, sledijo medicinske sestre in znanstveniki, stopnjo zaupanja nad 50 uživajo še zdravniki, (mali) podjetniki ter učitelji. Na dnu lestvice so "politiki na splošno", sledijo vladni ministri, državni uradniki, duhovniki in direktorji.

Valicon je raziskavo izvedel med 26. februarjem in 5. marcem na reprezentativnem vzorcu 1032 oseb.