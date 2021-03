100 milijonov cepljenj že v 58 dneh

Joe Biden je po 58 dneh vladanja slavil uresničitev cilja, da bo v prvih 100 dneh cepljenih 100 milijonov

Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek po 58 dneh vladanja slavil uresničitev cilja 100 milijonov cepljenj proti novemu koronavirusu v prvih 100 dnevih vladanja, ki si ga je zadal pred nastopom položaja 20. januarja. Zaradi tega bodo ZDA lahko zdaj s cepivi pomagale Kanadi in Mehiki.

Na sever in jug namerava Biden "posoditi" štiri milijone odmerkov cepiva proti koronavirusu proizvajalca AstraZeneca. To bo prvi ameriški izvoz cepiva doslej, potem ko sta Bidna za pomoč večkrat zaprosila voditelja Kanade in Mehike.

Kanada bo dobila 1,5 milijona odmerkov, Mehika 2,5 milijona, obe državi pa bosta enkrat v prihodnosti, ko se bo pandemija umirila, te odmerke povrnili. Biden je s tem lahko radodaren, saj cepiva AstraZenece v ZDA sploh še niso potrdili za uporabo.

Na zalogi imajo več deset milijonov odmerkov, kar je povzročilo številne kritike iz tujine, da Američani sedijo na cepivu, ki bi lahko reševalo življenja.

"Ponosno napovedujem, da bomo jutri, po 58 dneh naše vlade, dosegli cilj," je v četrtek o 100 milijonih cepljenjih v 100 dneh dejal Biden. Cilj je prvič naznanil 8. decembra lani, še preden so v ZDA potrdili cepivo Pfizerja. Sedaj imajo v uporabi še cepivo Moderne in Johnson & Johnsona.

Ko je Biden nastopil položaj, so v ZDA cepili skupaj 20 milijona ljudi. Na dan so cepili po milijon ljudi, zdaj jih cepijo povprečno po 2,2 milijona na dan.