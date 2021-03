Janša zavajal o (ne)znanju tujega jezika

Premier Janez Janša je kot razlog za zaplete pri imenovanju kandidatov za evropska tožilca izpostavil neznanje tujih jezikov

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Kandidata za evropska tožilca Tanja Frank Eler in Matej Oštir sta za časnik Dnevnik potrdila znanje tujih jezikov, potem ko je premier Janez Janša nedavno to med drugim izpostavil kot razlog za zaplete pri njunem imenovanju.

"Oba kandidata za evropska delegirana tožilca sva bila izbrana, ker sva izpolnjevala vse razpisne pogoje, med drugim tudi temeljito znanje enega jezika EU (slovenščina) in zadovoljivo znanje drugega jezika EU (angleščina), kar je ugotovil tudi državnotožilski svet," sta za Dnevnik odgovorila v skupnem pisnem odgovoru.

V odzivu za časnik sta še zavrnila navedbe premierja, da naj bi kandidata priznala, da tujih jezikov ne obvladata. "Nasprotno, izbrana kandidata sva v svojih prijavah z dokazili uspešno izkazala zahtevani nivo znanja tujega jezika," sta sporočila.

Dnevnik je od ministrstva za pravosodje pridobil tudi podatke iz prijav obeh tožilcev, ki dokazujejo znanje tujih jezikov. Kot pojasnjujejo pri časniku, govori specializirana tožilka Tanja Frank Eler dva tuja jezika, in sicer angleščino in francoščino. Angleščino obvlada celo na najvišji stopnji C2, francoščino pa na stopnji B2. Oštirjevo znanje angleščine je po različnih kriterijih C1 ali C2, znanje nemščine pa B1 ali B2.

V državnotožilskem svetu so že pred dnevi zavrnili očitke na račun znanja oziroma neznanja tujih jezikov kandidatov, ki so ju predlagali za položaj evropskih delegiranih tožilcev. Kot so sporočili, oba predlagana kandidata izpolnjujeta vse predpisane pogoje, eden od njiju pa s potrdilom izkazuje tudi znanje angleškega jezika na ravni C2.

Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je kot kandidata za dva delegirana tožilca evropskega javnega tožilstva predlagala specializirana tožilca Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler, ki ju je predlagal državnotožilski svet in imata pozitivno mnenje tako generalnega državnega tožilca kot vodje specializiranega tožilstva.

A pri imenovanju tožilcev s strani vlade se je zapletlo, neuradno naj bi kandidatoma nasprotoval premier Janez Janša. Oba naj bi v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim zaradi preiskovanja Janševega premoženja. Nedavno so se poleg tega v javnosti razširili očitki, tudi s strani premierja, da kandidata ne znata tujih jezikov.

Odbor DZ za pravosodje je sicer pred dobrim tednom dni prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o državnem tožilstvu, ki med drugim kot pogoj za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev zahteva znanje delovnega jezika evropskega javnega tožilstva, to je angleščine, na ravni C1. Opozicija je takrat v razpravi ocenila, da gre za nepotreben pogoj, ki ga bo vlada izkoristila, da ji ne bo treba dati soglasja k imenovanju dveh evropskih delegiranih tožilcev.