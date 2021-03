Nova stranka Aleksandre Pivec

Ponovna aktivacija nekdanje ministrice, ki so jo v preteklosti zaznamovale afere. Postala je predsednica nove »sredinske« stranke Naša dežela. Bila je tudi edina kandidatka.

Na pobudo nekdanje predsednice DeSUS in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec ter njenih somišljenikov je bila na digitalnem ustanovnem kongresu ustanovljena nova politična stranka Naša dežela. Za predsednico je bila izbrana Aleksandra Pivec, ki napoveduje "politiko povezovanja, dialoga, sodelovanja in višanja ravni politične kulture v Sloveniji". Svoja s političnimi aferami zaznamovane preteklosti je omenila zgolj z besedami, da je "izjemno mirna" s svojo preteklostjo v stranki DeSUS.

Zdaj je močno prepričana, da se mora politika "umakniti ideologijam in se vrniti ljudem", kot je dejala v nagovoru delegatom.

Po zaključku kongresa je v izjavi za medije v Mariboru dejala, da želijo v slovenski politični prostor vnesti "politiko iskanja konstruktivnih rešitev za izjemno težke izzive, v katerih se je naša država skupaj z drugimi državami sveta znašla". "Prepričani smo, da slovenski politični prostor potrebuje veliko več dialoga, strpnosti, poslušanja in spoštovanja različnega mnenja. Naša politika bo politika sredinskega prostora, politika, ki bo povezovala in združevala in predvsem iskala skupne rešitve," je dejala.

V programskih izhodiščih so si po njenih besedah postavili v ospredje decentraliziran in enakomeren razvoj Slovenije z vzpostavitvijo regionalne ravni ter reševanje demografskih izzivov. "Demografska politika je politika od rojstva do smrti. Zato jo je treba upoštevati vse od vstopa v izobraževalni sistem, s primerno družinsko politiko, z iskanjem kakovostnih delovnih mest, tudi v podeželskem prostoru, in posebno skrbjo za starejše tako z dostojnimi pokojninami kot iskanjem različnih oblik bivanja, ki starostnikom omogočijo varno in dostojno starost. Posebno pozornost želimo nameniti tudi razvoju podeželja, kmetijstva, gozdarstva, ribištva," je navedla.

Dejale je, da Naša dežela stopa v politični prostor "popolnoma samostojno". "Ne predstavljamo satelita nobene stranke," je dejala.

q_c5m6Xh2WA

Glede pričakovanega rezultata na prihodnjih volitvah se ni želela opredeljevati, saj da je zdaj prva skrb stranke vzpostaviti trdno mrežo po vsej Sloveniji in stik z državljani. "Na volitve gremo kot samostojna stranka, se pa ne izogibamo nobenega povezovanja. A to povezovanje bo temeljilo na osnovi skupnih programskih izhodišč, skupnih ciljev in potem tudi sklenjenih kompromisov, na kakšen način bomo te cilje dosegali," je dejala.

Stranka ima zaenkrat več kot 200 članov. "Med nami so številna vidna imena slovenskega javnega prostora. Med nami so številni znani kmetje, podjetniki, gozdarji, delavci, upokojenci, torej tisti ljudje, ki poznajo izzive na svojih področjih. Med nami ne boste našli zvenečih političnih imen, boste pa našli številna strokovna imena in imena ljudi, ki so uspeli na svojih področjih in imajo kaj pokazati," je povedala Pivec, ki je bila edina kandidatka za predsednico stranke.

Ustanovni kongres so napovedali kot Gibanje Za ljudi, zdaj pa so novo stranko predstavili z imenom Naša dežela z grafično podobo v zeleni barvi.

Ustanovni kongres je potekal prek videokonference z neposrednim prenosom na spletu. Odločitve so sprejemali z glasovanjem delegatov na daljavo z 22 lokacij po državi pod vodstvom predsednika delovnega predsedstva Danila Burnača, ki je nekdanji direktor Mariborskega vodovoda.

Kot je dejal v izjavi za medije po zaključku kongresa, so s soglasjem izvolili vse organe stranke in vse potrebne programske dokumente, kar ga navdaja z optimizmom glede nadaljnjega dela te "nove sredinske socialne razvojne stranke".

P9ykO23x71o

Na ustanovnem kongresu je bilo prisotnih 173 od skupno 210 povabljenih delegatov. Med videnimi so bili nekdanja podpredsednica DeSUS Anita Manfreda, nekdanji uradni govorec DeSUS Janez Ujčič, mariborski občinski svetnik Miha Recek in direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec. Pred novinarje sta skupaj s Pivec danes med drugimi stopila še Blaž Jan in Borut Nejc Razgoršek.

Aleksandra Pivec, ki je pred meseci zaradi razkola v do takrat koalicijski stranki DeSUS zapustila njene vrste, je tako uresničila napovedi glede ustanovitve nove stranke. "Sem izjemno mirna s tem, kar je bila moja preteklost v DeSUS. Stranki sem resnično želela najboljše. Kot predsednica stranke sem nastopila zato, da stranko konsolidiramo in postavimo v ospredje vsebine, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena. Bilo pa je težko spoznanje, da stranka postavlja vsa druga vprašanja in takšne in drugačne politične kombinacije pred te vsebine," je povedala v izjavi za medije.